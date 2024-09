Bildung Stadtluzerner Primarschulen schaffen Noten ab Bis zur sechsten Klasse wird es in der Stadt Luzern bald grösstenteils keine Noten mehr geben. An ihre Stelle treten Kriterienraster. Rektor David Schuler erklärt, weshalb.

In den Stadtluzerner Primarschulen hat das klassische Notenmodell von 1 bis 6 bald ausgedient. Dies teilt David Schuler, der Rektor der städtischen Volksschule, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zurzeit werde ein entsprechendes Rahmenkonzept ausgearbeitet, das für alle Klassen bis zur sechsten Primar gelten soll. Künftig sollen andere Beurteilungsformen, so auch das sogenannte «Kriterienraster» zum Einsatz kommen, die eine detailliertere Beurteilung möglich machen. Einige Schulen haben den Wechsel bereits vollzogen, bei anderen ist er zurzeit im Gang. Mittelfristig sollen alle Schulen in der Stadt Luzern nachziehen.

Primarschule ohne Noten? In der Stadt Luzern bald Realität. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone (22. 8. 2022)

Mit den Kriterienrastern und anderen Beurteilungsinstrumenten komme es zu einem Wechsel von der «simplen Bewertung zur differenzierten Beurteilung und Förderung», erklärt David Schuler. Die Raster verzichten bewusst auf Noten oder korrespondierende Smileys. Stattdessen arbeiten sie mit Beschreibungen wie «noch nicht erreicht», «teilweise erreicht», «erreicht» und «übertroffen». Auf diese Weise lasse sich die Erreichung der Lernziele wesentlich genauer bestimmen.

Bei Eltern ist Überzeugungsarbeit nötig

Führen solche Begrifflichkeiten fernab von harten Zahlen nicht zu diffusen Beurteilungen? «Die Beurteilung von Lernenden ist ein professioneller Ermessensentscheid von Pädagoginnen und Pädagogen und auch subjektiv, das ist wissenschaftlich bestens belegt», hält Schuler fest. «Noten gaukeln eine Genauigkeit und Objektivität vor, die es nie gegeben hat und nie geben wird.» Insofern sei die differenzierte Beurteilung ohne Noten ehrlicher und transparenter. «Noten entwerten die Arbeit der Lehrpersonen und Lernenden – am Schluss steht da einfach eine Zahl, obwohl es viel mehr zu sagen gäbe.» Da könne man gleich eine Maschine die Noten ausrechnen lassen.

Laut Schuler stehen Noten in der Bildungsforschung schon lange in der Kritik – Studien widerlegten seit Jahren die Objektivität von Noten. Der Anstoss für die Änderungen sei von Lehrpersonen gekommen, von Schulleitungen und von ihm selbst. «Wir wollen den Versuch wagen, auch wenn vielleicht nicht alles von Beginn an perfekt ist. Denn das bestehende System stellt so gut wie niemanden zufrieden.»

Umso glücklicher sei er darüber, dass die Rückmeldungen von den Eltern grösstenteils positiv ausfallen. Bei der Einführung sei allerdings jeweils ein gewisser Effort in Sachen Kommunikation nötig. «Die Eltern sind mit Noten sozialisiert worden», sagt Schuler. «Wir müssen sie erst davon überzeugen, dass wir ihre Kinder besser fördern können, wenn wir einen Systemwechsel vollziehen.» In den allermeisten Fällen gelinge das auch.

Ende Semester kommt’s zur «Übersetzung»

David Schuler, Rektor der Volksschule Stadt Luzern Bild: Pius Amrein (Luzern, 7. 9. 2022)

Als Avantgarde will Schuler die Stadt Luzern nicht verstehen. «Ich bin mir sicher, dass viele andere Gemeinden diesen Weg zurzeit beschreiten. Dass wir weg müssen von den Noten, ist unter Fachpersonen unbestritten», hält er fest. Die Akzeptanz in der Gesellschaft sei einfach noch nicht ganz da. «Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb viele lieber nicht öffentlich darüber sprechen.»

In der kantonalen Verordnung über die Beurteilung der Lernenden in der Volksschule ist festgehalten, dass die Leistungen der Lernenden von der dritten bis sechsten Klasse «grundsätzlich» mit Noten beurteilt werden müssen. Laut David Schuler ist das kein Widerspruch. Gesetzlich vorgeschrieben sei lediglich eine Note im Semesterzeugnis. Eine solche gebe es nach wie vor; festgelegt werde sie von sogenannten «Beurteilungskonferenzen». Dabei sitzen mehrere Lehrpersonen zusammen und «übersetzen» die Ergebnisse in eine klassische Note.

Kanton: Klassische Noten werden nicht abgeschafft

Wichtig ist diese Note vor allem beim Übertritt in die Oberstufe. So gilt für die Zulassung ans Gymnasium als Richtwert ein Notenschnitt von 5,2. «Dieser Richtwert ist selbst in der Verordnung des Kantons keine Guillotine», hält Schuler fest. Selbst im klassischen System berücksichtigten Lehrpersonen auch Faktoren ausserhalb der Note; etwa Sozialkompetenz oder Lernbegeisterung. Insofern seien die Kriterienraster und andere Beurteilungsinstrumente weniger revolutionär, als man auf den ersten Blick denken könnte – und auf jeden Fall mit den Vorgaben des Kantons vereinbar.

Auch die Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern (DV) sieht im Vorgehen der Stadt Luzern keinen Widerspruch zu geltenden Rahmenbedingungen. Zeugnisnoten am Ende jedes Semesters hätten nach wie vor Bestand. «Klassische Noten werden nicht abgeschafft», hält die Dienststelle auf Anfrage fest.

Innerhalb des Semesters sei es allerdings den einzelnen Schulen überlassen, wie sie Leistungsrückmeldungen geben. Zentral sei, dass Lernende «die Leistungsrückmeldung verstehen und für ihr weiteres Lernen nutzen», heisst es vonseiten DV. Zudem müssten Erziehungsberechtigte über die Art der Beurteilung an ihrer Schule informiert sein und sie nachvollziehen können. Die Dienststelle begrüsse es, wenn Schulen «ihre Beurteilung pädagogisch, bewusst und reflektiert vornehmen».