Biodiversität Neue Feuchtgebiete in Meggen für Grasfrosch, Gelbbauchunke, Ringelnatter und Co. Im Meggerwald bieten 20 neu angelegte Weiher wertvollen Lebensraum für bedrohte Amphibien. Ein Augenschein vor Ort.

Der Meggerwald ist ein grosses Gebiet, es zieht sich vom Luzerner Büttenen-Quartier bis Udligenswil über Gemeindegrenzen hinweg und wird trotzdem Meggerwald genannt. Die Topografie mit längsverlaufenden Rippen und Mulden begünstigt eine vielseitige Flora. Hier sind Moore von nationaler Bedeutung, und die prächtigen Waldlandschaften prägen die Umgebung. Letzten November wurden auf Initiative der Dienststelle Landwirtschaft und Wald im Meggerwald insgesamt über 20 neue Weiher an den dafür geeigneten Standorten in den Gemeinden Meggen, Adligenswil und Udligenswil realisiert.

Biologe Thomas Röösli (rechts) und Adrian Kempf bei einem neu angelegten Weiher im Megger Wald. Bild: Eveline Beerkircher (11. 7. 2023)

Das Aufwertungsprojekt, das die Biodiversität fördern soll, wird vom Bund, von Kanton, Gemeinden und der Albert Koechlin Stiftung unterstützt. Mit dem Anlegen der Weiher wurde das Netz feuchter Lebensräume verdichtet. Von letztem November bis diesen Februar wurden die Weiher angelegt, und sie entwickelten sich von der braunen Grube zum romantischen Tümpel. Nun geben sie Insekten, Amphibien und Vögeln einen neuen Lebensraum. In seiner Medienmitteilung schreibt die kantonale Dienststelle Landwirtschaft und Wald, dass in den letzten 100 Jahren in der Schweiz über 90 Prozent aller Feuchtgebiete verschwunden sind.

Moorgebiete und Riedwiesen wurden mit Gräben entwässert, Weiher und Tümpel trockengelegt. Dadurch wurden sehr viele Lebensräume von Amphibien zerstört. Dem wollte man entgegenwirken. Nebst diesen 20 Weihern sind bis Ende 2024 weitere 25 Waldweiher unter anderem im Gebiet Wagenmoos in Udligenswil geplant.

Mit Fleiss fürs Projekt begeistern

Für die Renaturierung mussten 25-Tonnen-Bagger auffahren, das habe auf dem Vita-Parcours auch schon für erstaunte Gesichter gesorgt, erzählt Lukas Gehrig. Der Betriebsförster, vom Verein Wald Seetal-Habsburg, war während der Ausführung für die Bauleitung zuständig. Für den Weiherbau wurde kein Material zu- oder weggeführt.

Der Betriebsförster sagt: «Wir konnten das Anlegen der Weiher jedoch gut erklären und stiessen auf Wohlwollen. Doch zuerst mussten die einzelnen privaten Eigentümer, etwa 30 Personen, vom Projekt überzeugt werden und ihr Einverständnis geben. Die meisten machten mit. Die Gemeinden waren sofort dabei.» Der Meggerwald gehört etwa 150 diversen Eigentümern.

Das Einholen des Einverständnisses sei eine Knochen- und Fleissarbeit gewesen, habe jetzt aber eine hohe Akzeptanz. An vielen Orten sei die Nutzung der Bäume wenig lukrativ. «Die meisten Eigentümer haben kein wirtschaftliches Interesse, sie möchten aber einen stabilen gesunden Wald, der keine grossen Kosten verursacht. Die, die einwilligten, haben keine Pflichten. Sie mussten lediglich mit einer Vereinbarung einwilligen, die Weiher für die nächsten 30 Jahre zu dulden», sagt Lukas Gehrig. Die Zusammenarbeit mit den Eigentümern, dem Kanton, den Gemeinden und Fachpersonen sei optimal verlaufen. Es sei eigentlich ein Nullsummenspiel gewesen, doch der Wald komme jetzt fit daher, so Gehrig weiter.

Thomas Röösli an einem der neu angelegten Weiher. Bild: Eveline Beerkircher (11. 7. 2023)

Vor Ort erklärte der Biologe Thomas Röösli vom Carabus Naturschutzbüro, wie gefährdet die Amphibien sind. So seien von 19 Arten rund 14 auf der Roten Liste, so wie etwa die Gelbbauchunke. Der Biologe Thomas Röösli ist ein Kenner des Meggerwaldes, er beobachtet seit über 20 Jahren, was hier kreucht und fleucht. Mit dem Netz von Weihern sieht er grosse Perspektiven. «Der Lebensraum wird damit erweitert und die Biodiversität gefördert», sagt Thomas Röösli. Zu Beginn präsentierten sich die angelegten Mulden als braune kahle Stellen. Sie füllten sich natürlich mit Wasser, wurden von Pflanzen und Tieren angenommen und sind jetzt wertvolle Fortpflanzungsgewässer.

Die gefährdete Gelbbauchunke. Bild:Thomas Röösli

Auf die aktuelle Hitzewelle reagieren auch diese Weiher. «Der Wasserspiegel ist an einigen Orten bis 30 Zentimeter gesunken, kleinere Tümpel können im Extremfall sogar austrocknen. Doch es hat genug Wasser und bei den nächsten Niederschlägen füllen sie sich wieder», erklärt Adrian Kempf, Leiter Fachbereich Waldbiodiversität, Dienststelle Landwirtschaft und Wald. Die erste Bilanz zieht auch er sehr positiv und spricht von einer guten Entwicklung. Die Kosten beziffert Kempf je nach Grösse des Weihers zwischen 5000 und 15'000 Franken. Dass bei diesem Projekt keine Infotafeln platziert oder Plattformen gebaut wurden, habe seinen Grund, wie Kempf weiter ausführt: «Wir machen es für die Natur.»