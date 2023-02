Boden-Initiative Neuer Gegenvorschlag: Landverkäufe müssen in Kriens immer vor das Parlament Der Stadtrat kommt den Urhebern der Boden-Initiative etwas mehr entgegen. Landverkäufe sollen aber weiterhin möglich sein.

Blick vom Sonnenberg auf Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (15. August 2020)

Den ersten Gegenvorschlag zur Boden-Initiative hat der Krienser Einwohnerrat im Herbst noch zurückgewiesen; verbunden mit dem Auftrag, einen Kompromiss auszuarbeiten. Nun präsentiert der Stadtrat den neuen Gegenvorschlag. Dieser wurde in einem Punkt abgeändert, um dem Initiativkomitee stärker entgegenzukommen. So müssten Landverkäufe neu auch vom Parlament genehmigt werden, wodurch die Möglichkeit eines Referendums besteht. Dieser Vorschlag kommt nicht überraschend. Er hat sich bereits während der Einwohnerratsdebatte im Herbst abgezeichnet.

Zur Erklärung: Die Initiative, hinter der Grüne, SP, GLP und Junge Mitte stehen, fordert ein grundsätzliches Verkaufsverbot für stadteigene Liegenschaften, wie es bereits die Stadt Luzern oder Emmen kennen. Land soll nur noch im Baurecht abgegeben werden, was nachhaltiger sei, da Einnahmen langfristig fliessen. Ausnahmen sind möglich, wenn die Stadt einen gleichwertigen Ersatz erwirbt.

Ausnahmen bleiben bestehen

Dem Krienser Stadtrat geht das zu weit. Er will weiterhin einzelne Parzellen verkaufen können, um Schulden abzubauen oder Kosten für den Unterhalt zu sparen, wie er im Bericht und Antrag ausführt. Darum sehen der erste wie auch der zweite Gegenvorschlag folgende Ausnahmen vor:

Mehrere Grundstücke sind vom Verkaufsverbot ausgenommen : Bosmatt, Horwerstrasse 1, Ober Blattig, Vorder Amlehn, Zunacherstrasse 4, Himmelrichstrasse-Obermetteln.

: Bosmatt, Horwerstrasse 1, Ober Blattig, Vorder Amlehn, Zunacherstrasse 4, Himmelrichstrasse-Obermetteln. Für öffentliche Projekte wie Strassen, Eisenbahnstrecken und Kraftwerke sollen weiter Grundstücke verkauft werden können. Das gilt auch für Neuerschliessungen, Meliorationen, Arrondierungen und Grenzbereinigungen.

wie Strassen, Eisenbahnstrecken und Kraftwerke sollen weiter Grundstücke verkauft werden können. Das gilt auch für Neuerschliessungen, Meliorationen, Arrondierungen und Grenzbereinigungen. Verkäufe, für die sich die Stadt vor Inkrafttreten des Verbots verpflichtet hat, sind weiterhin möglich.

Um den Gegenvorschlag umzusetzen, will der Stadtrat ein Reglement über die Abgabe von stadteigenen Grundstücken schaffen. Darin würden das Verkaufsverbot und die Ausnahmen festgehalten. Damit der Einwohnerrat über Landverkäufe entscheiden kann, müsste zudem die Gemeindeordnung angepasst werden.

Abgestimmt wird sowieso

Das Parlament behandelt die Initiative und den Gegenvorschlag am 9. März in erster Lesung. Am Ende soll das Volk in einer Doppelabstimmung entscheiden. Eine Abstimmung wäre auch nötig, falls die Initiative zurückgezogen würde, da eine Änderung der Gemeindeordnung immer vom Stimmvolk bewilligt werden muss.

Was das Initiativkomitee vom neuen Gegenvorschlag hält, ist noch unklar. Man müsse diesen zuerst besprechen, sagt Präsident Bruno Bienz (Grüne).