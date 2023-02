Brand in Rothenburg «Wir wussten nicht, ob sich noch Personen im Gebäude befinden»: So erlebte die Feuerwehr den Grosseinsatz Am Montagabend wütete in Rothenburg ein Feuer in einem Gewerbegebäude. Der Feuerwehrkommandant erklärt einen Tag danach, wie er den Einsatz erlebte – und weshalb der Einsatz gefährlich war.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: Luzerner Polizei (Rothenburg, 14. Februar 2023)

Dunkle Rauchwolken stiegen in den Rothenburger Himmel. Um 17.38 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert; als die 100 Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, züngelten bereits offene Flammen aus dem Dach, das später einstürzte. Beim Grossbrand eines Gewerbegebäudes am Montagabend wurde gemäss ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Über die Brandursache ist zurzeit noch nichts bekannt, Branddetektive der Luzerner Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Am Tag danach ist ersichtlich, was der Brand angerichtet hat. Video: PilatusToday

Nachlöscharbeiten die ganze Nacht

Der Feuerwehreinsatz im Gebiet Station-West hatte es in sich: Die ganze Belegschaft der Feuerwehr Rothenburg war ausgerückt. Für zusätzliche Unterstützung wurde zudem Personal der Feuerwehren Emmen, Rain und Stadt Luzern herbeigezogen. «Wir waren noch die ganze Nacht mit Nachlöscharbeiten beschäftigt», sagt Bruno Unternährer, Kommandant der Feuerwehr Rothenburg, einen Tag später.

«Als wir vor Ort eintrafen, wussten wir noch nicht, ob sich noch Personen im Gebäude befinden», so Unternährer, der den Einsatz leitete. Sofort seien zwei Offiziere mit Atemschutzgerät losgeschickt worden, um nach Personen zu suchen.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bild: Luzerner Polizei (Rothenburg, 14. Februar 2023)

Gasflaschen stellen eine grosse Gefahr dar

Besonders gefährlich: Im Gebäude waren mehrere Gasflaschen gelagert, wie die Feuerwehr auf Anfrage bestätigte. «Wir haben uns sofort darauf fokussiert, die Gasflaschen mit Wasser zu kühlen», sagt der Kommandant. Entsprechend sei auch der Löschangriff auf diesen Umstand angepasst worden, womit verhindert werden konnte, dass die Gasflaschen detonieren.

Dunkle Rauchsäulen stiegen in den Himmel. Bild: Luzerner Polizei (Rothenburg, 14. Februar 2023)

Gas – sicherer Umgang und Lagerung Die Beratungsstelle für Unfallverhütung rät im Umgang mit Gas, die folgenden fünf wichtigen Tipps zu befolgen:



- Beim Gasgrill Leitungen und Ventile regelmässig auf Lecks kontrollieren. - Sie riechen Gas? Sofort die Ventile schliessen. - Hitzebeständigen Grillhandschuh bereithalten – damit können Sie bei einem Brand das Absperrventil der Gasflasche schliessen. - Gasflaschen nie in Untergeschossen lagern, besser im Freien ohne direkte Sonneneinstrahlung. - Gasheizungen und Gasinstallationen regelmässig warten lassen.

In Horw endete im August ein Brand mit Gasflaschen tragisch. Bei einem Brand auf einer Baustelle explodierten mehrere Gasflaschen – eine Person wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Nur gut vier Wochen später kam es im Kanton Luzern erneut zu einer Gasflaschenexplosion – diesmal in Rothenburg. Wegen Bauarbeiten waren mehrere Gasflaschen auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses am Pilatusring gelagert, eine von ihnen explodierte.

Über die Gefahr der Gasflaschen beim Einsatz am Montagabend sagt Feuerwehrkommandant Unternährer: «Unsere Leute sind sich den Umgang mit Gasflaschen gewohnt und trainiert. Nach dem Vorfall im August haben wir eine zusätzliche Schulung durchgeführt.» Der Brand sei wegen der Gasflaschen zwar gefährlich gewesen, gleichzeitig sei es aber auch ein Ereignis, auf das die Einsatzkräfte gut vorbereitet seien.