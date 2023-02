Brandprävention Diese Sicherheitstipps müssen während der Fasnacht beachtet werden – ansonsten wird es brandgefährlich Die Beratungsstelle für Brandverhütung gibt Tipps, wie die Gefahr eines Brandes verringert werden kann. Unter anderem seien Kostüme aus synthetischen Stoffen keine gute Idee.

Stehen Ihre Pläne für die Fasnachtszeit schon fest? Werden Sie in einem 80er-Jahre-Kostüm durch die Stadt streifen? Als Ballerina an Fasnachtsbällen tanzen? Oder mit einem mit Laternen geschmückten Wagen beim Umzug mitfahren? Dann sollten Sie die Hinweise der Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB) beachten, welche diese in einer Mitteilung publiziert hat.

Zum einen seien Kostüme aus synthetischen Materialien – wie beispielsweise der 80er-Bodysuit – besonders schnell entflammbar. Die BFB empfiehlt deswegen, ausschliesslich Fasnachtskleidung aus schwer entflammbaren Stoffen zu tragen. Und: «Handelsübliche Brandschutzmittel für Textilien bieten ebenfalls einen guten Schutz. Denn imprägnierte Kleidungsstücke geraten kaum in Brand», heisst es weiter.

Sicherheitstipps für Fasnächtler: Für Kostüme und Dekorationen nur schwer brennbare Materialien verwenden.

Auf Tüll- und Nylonstoffe verzichten. Diese Stoffe schmelzen bei grosser Hitze und können schwere Hautverletzungen verursachen.

Stoffe mit Brandschutzmittel imprägnieren und so sicherer machen.

Auch die Veranstalter von Maskenbällen weist die BFB auf Gefahren hin. Zum einen dürften Flucht- und Rettungswege nicht versperrt oder ungenügend signalisiert werden. Zum anderen dürften Dekorationen nicht zu einer Gefahrenerhöhung führen.

Sicherheitstipps für Veranstalter: Fluchtwege wie Treppen, Korridore oder Ausgänge freihalten.

Kein offenes Feuer in Form von Laternen oder Fackeln als Dekoration einsetzen.

Schwer brennbare Dekorationen verwenden oder das Dekorationsmaterial mit Brandschutzmittel vorbehandeln.

Für Notfälle immer einen Feuerlöscher, eine Löschdecke oder einen Eimer Wasser bereithalten.

Wie die BFB weiter schreibt, muss im Falle eines Brandes sofort die Feuerwehr alarmiert werden. Erst nachdem Menschen und Tiere in Sicherheit gebracht worden sind, kann versucht werden, kleinere Brände selbst zu löschen. Wichtig sei dabei, sich nie selbst in Gefahr zu bringen. (mha)