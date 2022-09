Buchrain Doch noch zwei Kandidaten für die Ersatzwahl in den Gemeinderat Zwei Wochen vor dem Wahltermin wird bekannt: Mit Bruno Grossrieder und Tino Mammarella kandidieren gleich zwei Parteilose für das frei werdende Amt des Sozialvorstehers.

Lange sah es so aus, als hätten die Wahlberechtigten von Buchrain am 25. September bei der Ersatzwahl in den Gemeinderat keine Kandidierenden zur Auswahl – bis zum Stichtag am 8. August waren keine Wahlvorschläge eingegangen. Doch jetzt, zwei Wochen vor dem Wahltermin, wird bekannt: Es gibt nun doch zwei Kandidaten, beide parteilos.

Bruno Grossrieder. Bild: PD

Da ist zum einen Bruno Grossrieder (56). Der technische Berater schreibt auf seinem Flyer: «Durch meine langjährige Erfahrung als Berater und Schulungsleiter begeistert es mich, komplexe Sachverhalte sowie Problemstellungen zu analysieren und gemeinsam Lösungsvorschläge zu entwickeln.

Tino Mammarella. Bild: PD

Der andere heisst Tino Mammarella (44). Er ist Selbstständigerwerbender, betreibt eine Beratungsfirma für Brandschutz. Auf seinem Flyer heisst es: «Ich bin engagiert! Ich packe an! Ich kann gut vermitteln!»

Die beiden Kandidaten müssen mit eigenen Flyern für sich werben und auch eine allfällige Kandidatenliste selber unter die Bevölkerung bringen. Denn die Gemeinde verschickt mit den Wahlunterlagen keine Listen mehr. Hierfür hätten die beiden ihre Kandidatur vor Ablauf der Frist vom 8. August bekanntgeben müssen. Da beim ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht werden muss, ist ein zweiter Wahlgang am 30. Oktober möglich.

Nötig ist die Ersatzwahl, weil der bisherige Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) auf Ende Oktober seinen Rücktritt eingereicht hat – aus persönlichen Gründen. (hor)