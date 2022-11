Budget 2023 Rothenburg plant für 2023 mit Defizit von fast 1 Million Die Gemeinde rechnet mit höheren Kosten für Schule und Soziales. Und sie will 2023 kräftig investieren.

Der Dorfkern von Rothenburg. Bild: Dominik Wunderli (11. Oktober 2021)

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Rothenburg stets positive Rechnungsabschlüsse in Millionenhöhe verzeichnet. Doch für 2023 budgetiert der Gemeinderat nun mit einem Minus von rund 980'000 Franken. Das liegt vor allem an den erwarteten Kostensteigerungen in mehreren Bereichen. So sorgen beispielsweise eine zusätzliche Primarklasse und neue Förderangebote für höhere Bildungskosten. Hinzu kommen signifikant höhere Beiträge der Gemeinde an den kantonalen Sonderschulpool. Wie in vielen anderen Gemeinden schlägt auch der Sozialbereich zunehmend auf das Budget. Kostensteigernd wirken etwa die Ergänzungsleistungen zur AHV sowie die Pflegefinanzierung.

2023 will Rothenburg auch kräftig investieren – die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf 8,8 Millionen Franken. Damit werden beispielsweise die Bushubs Rothenburg Station und der damit verbundene Ausbau der Hasenmoosstrasse realisiert. Zudem wird die Stationsstrasse saniert und die Chärnshalle einer Teilsanierung unterzogen. Weiter ist eine neue Pumptrackanlage geplant sowie die Umgestaltung eines Teils der Gemeindeverwaltung.

Über das Budget 2023 wird die Gemeindeversammlung vom 29. November entscheiden.