Budget Meggen Gemeinde budgetiert kleinen Ertragsüberschuss Die finanzielle Lage wird weiterhin als sehr gut bezeichnet. Der Steuerfuss von 0,95 Einheiten will Meggen beibehalten und so die steuergünstigste Gemeinde im Kanton bleiben.

An der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember wird über das Budget 2023 und den Steuerfuss abgestimmt. Dazu sagt Gemeindepräsident Urs Brücker (GLP): «Der unsägliche Krieg in der Ukraine, die Welle von Flüchtlingen und Schutzsuchenden, eine mögliche Energiemangellage, die markanten Auswirkungen und mittlerweile spürbaren Wirkungen der Klimaerwärmung, die hohe Inflation, der Fachkräftemangel in allen Bereichen und auch das Damoklesschwert der Covid-19-Pandemie machen den Blick in die Zukunft zur Lotterie.»

Die Gemeinde Meggen aus der Luft. Bild: Gemeinde Meggen

Steuerfuss 0,95 Einheiten

Die Gemeinde hofft, trotz der aktuellen Lage von allzu grossen Überraschungen verschont zu bleiben. Das Budget weist einen Aufwand von 84,44 Millionen und einen Ertrag von 84,69 Millionen Franken auf, wie der Botschaft zu entnehmen ist. Der Ertragsüberschuss beträgt somit 0,25 Millionen Franken. Die Gemeinde will den bisherigen Steuerfuss von 0,95 Einheiten beibehalten.

Den Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 beurteilt die Gemeinde nicht mehr so optimistisch. Für das Jahr 2023 sind Investitionen von 8,38 Millionen und bis zum Jahr 2026 knapp 55 Millionen Franken vorgesehen. Investiert wird vor allem in den Tiefbau und in Liegenschaften. Dazu zählen als grösste Posten die Erweiterung und Sanierung des Werkhofes und die Realisierung der Etappe B der Trinkwasserleitung von Lauerz nach Meggen.

4 Millionen Franken für Finanzausgleich

Für das kommende Jahr rechnet die Gemeinde mit 9 Millionen Franken Belastung durch den Finanzausgleich. Das sind 600'000 Franken mehr als noch dieses Jahr. Der Härteausgleich reduziert die Summe um 1,7 Millionen Franken. Dazu sagt Gemeindeammann Hanspeter Hürlimann: «Wegen des hohen Anteils an Seniorinnen und Senioren werden uns im Soziallastenausgleich 1,1 Millionen Franken gutgeschrieben. Die Gemeinde Meggen ist die grösste Nettozahlerin unter den Luzerner Gemeinden inklusive der Stadt.» (sam)