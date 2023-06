Stadt Luzern Weekend-Buvette ist zurück im Luzerner Würzenbachquartier Ab Freitag trifft sich das Quartier wieder bei der Buvette, gestartet wird mit einem Jazz-Konzert und kulinarischen Überraschungen aus dem Romero-Haus.

Mit den sommerlichen Temperaturen kommt auch die Buvette-Zeit . Im Würzenbachquartier geht es auf der Brüelwiese in die vierte Saison. An zwei Wochenenden werden dort Spiel, Spass und Sport geboten. Der Betrieb startet am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 14 Uhr und geht bis 22 Uhr – so das Programm für die nächsten zwei Wochenenden. Kulinarisch bedient werden die Gäste mit Köstlichkeiten aus dem Seminarhotel Romerohaus der IG-Arbeit. Die Buvette kann dank freiwilliger Helferinnen und Helfer und Sponsoren stattfinden.

Der Buvette-Betrieb auf der Brüelwiese im Würzenbachquartier startet am Freitag. Bild: PD

Musikalisch gibt die Adligenswiler Jazzsängerin Marion Maurer am Freitag ein Sonnenuntergangs-Konzert. In ihrem Repertoire sind unter anderem Stücke von Billie Holiday, Frank Sinatra oder Nat King Cole. Am Samstag steht dann Spiel und Spass auf dem Programm. Nebst Kinderflohmarkt und Kinderschminken tritt am Abend Singer-Songwriter Carlos Baez Zerpa auf und sorgt für Ferienstimmung. Und am Wochenende darauf geht es sportlich zu und her. Auf dem Schulhausareal wird erstmals seit den 70er-Jahren wieder um den Titel des «schnellsten Wörzenbächler» gelaufen. Am Start sind Kinder bis zur sechsten Klasse, die Startnummer gibt’s bei der Buvette. Den musikalischen Ausklang gibts an diesem Samstag mit Alphornklängen. (sam)