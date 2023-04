Casting-Show «Wir sehen uns nächste Woche im Finale»: Luzerner Lorent Berisha überzeugt DSDS-Publikum Standing Ovations für Lorent Berisha bei der Live-Show von «Deutschland sucht den Superstar» am Samstag. Er sang sich mit einem Song von Sam Smith ins Finale.

Lorent Berisha performte beim Recall-Finale in Thailand den Song «All Of Me». In der Live Show am Samstag konnte er nicht nur die Jury überzeugen. Bild: RTL

Mit seinem Auftritt in der TV-Show «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) hat Lorent Berisha aus Dierikon alle überzeugt. Selbst das normalerweise kritische Jury-Urgestein Dieter Bohlen fand eindeutige Worte: «Ich seh dich ganz klar im Finale. Das war sehr gefühlvoll.» Und man dürfe nicht vergessen, dass Berisha erst 19 sei. Bohlen: «Für 19 muss ich sagen: ‹Chapeau.›»

Berisha gab am Samstag den Song «Stay with me» von Sam Smith zum Besten. Bohlen meinte zwar, am Timing des Songs könne der Schweizer noch etwas arbeiten, aber er schloss sein Urteil mit den Worten: «Wir sehen uns nächste Woche im Finale.» Der ehemalige Modern-Talking-Sänger sollte Recht behalten. Doch dazu später.

Auch Sänger und Jury-Mitglied Pietro Lombardi zeigte sich vom Auftritt begeistert: «Das Einzige was ich sagen kann ist: ‹Wow, wow und nochmals wow.›» Und auch die Popsängerin und Neu-Jurorin Leony konnte Berisha mit seinem Auftritt überzeugen: «Ich bin so verliebt in deine Stimme. Man fühlt richtig mit. Es ist sehr schön, dass es dich gibt und dass du hier bist.»

Moderatorin Laura Wontorra bezeichnete den 19-jährigen Luzerner als einen Schweizer Gipfelstürmer. Diese Aussage wurde von den Zuschauern am Ende der Sendung bestätigt. Lorent Berisha wurde vom TV-Publikum mit drei anderen aus der Live-Show ins Finale gewählt. Dieses wird am 15. April um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. (zfo)