Castingshow Luzernerin Chiara Castelli kehrt als Social Media Reporterin zu The Voice Kids zurück: «Mein Ziel ist es, eines Tages auf diesem Stuhl zu sitzen» 2014 hat Chiara Castelli als Kandidatin bei The Voice Kids teilgenommen. Mittlerweile hat sie Millionen Follower auf Social Media und tourt bald mit «Seven» durch die Schweiz. Luzern bezeichnet sie weiterhin als ihre Heimat.

2014 hat Chiara Castelli selbst als Kandidatin bei The Voice Kids mitgemacht. Nun kehrt sie als Onlinereporterin zur Castingshow zurück. Bild: Athos Abreu

Bald sind zehn Jahre vergangen, seit die damals 14-Jährige Luzernerin Chiara Castelli bei der Castingshow The Voice Kids zum ersten Mal die grosse Showbühne betreten hat. Für die aktuelle Staffel kam es zum Wiedersehen. Denn Castelli steht dort als Onlinereporterin im Einsatz. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört unter anderem, dass sie «Content» mit den Juroren und den Kids produziert. Konkret heisst das: TikTok’s mit den jungen Kandidierenden machen und regelmässig The Voice Kids-Beiträge auf Instagram posten. «Ich habe einen engen Draht zu den Kids und der Jury», erzählt Castelli.

Sie sei für diesen Job angefragt worden, als sie im letzten Jahr bei den «The Voice Allstars» mitgemacht habe. Dort ging es unter anderem darum, dass Kandidaten aus vergangenen Staffeln über ihren Werdegang sprechen. Die Dreharbeiten für die aktuelle The Voice Kids Staffel starteten im Dezember, das grosse Finale steigt dann am 12. Mai. Darauf freut sich Chiara Castelli besonders: «Ich bin noch nie an einer Liveshow von The Voice Kids gewesen und freue mich riesig darauf.»

Auf ihre damalige Zeit als Kandidatin bei The Voice Kids blickt Castelli positiv zurück: «Die Show hat mir weitergeholfen. Deshalb ist es mega schön, dass ich wieder dort in dieser Umgebung sein darf.» Ihre Ambitionen als Sängerin will sie nicht verstecken: «Mein Ziel ist es, eines Tages auf diesem Stuhl zu sitzen», sagt Castelli und spielt damit auf die roten Jurystühle bei The Voice an.

Ihre eigene Musikkarriere will die 23-Jährige Luzernerin weiter vorantreiben. Bild: Athos Abreu

Wie geht es für die 23-Jährige abseits von The Voice Kids weiter? Castelli erklärt, dass sie Ende April mit dem Schweizer Sänger ‹Seven› auf Tour geht. «Ich bin im letzten Oktober schon mit ihm auf Deutschlandtour gewesen. Er hat mich dann gefragt, ob ich für die anstehende Tour durch die Schweiz dabei sein will.» Castelli bedeute es viel, in ihrem Heimatland als Sängerin performen zu dürfen. Sie betont darum: «In der Schweiz bin ich bei Auftritten fast noch nervöser als in Deutschland».

Chiara Castelli wohnt immer noch in Luzern, wo sie sich wohl fühlt. Nach einem 6-monatigen Aufenthalt in Berlin habe sie gespürt, dass ihr etwas fehle: «Ich merkte, dass ich bei meiner Familie und meinen Freunden in Luzern sein muss. Sie sind eine wichtige Quelle meiner Kreativität.»