Corona-Protest Vorwürfe gegen Luzerner Polizei: Alt Kantonsrätin erzielt Teilerfolg vor Bundesgericht Heidi Joos wurde 2020 bei einer Coronamahnwache in Luzern festgenommen. Das darauf folgende Verfahren gegen die Polizei stellte die Staatsanwaltschaft ein. Zu Unrecht, wie sich nun zeigt. Der Fall geht zurück an das Kantonsgericht.

Es sind happige Vorwürfe, welche die frühere Poch-Kantonsrätin Heidi Joos an die Adresse der Luzerner Polizei richtet: Gefährdung des Lebens, Freiheitsberaubung, Amtsmissbrauch – um nur einige der Anschuldigungen zu nennen. Hintergrund ist eine Mahnwache gegen die Coronamassnahmen im Mai 2020 auf dem Luzerner Bahnhofplatz.

Die 67-Jährige machte im Rahmen einer Polizeikontrolle Anstalten zu fliehen, weshalb sie festgenommen wurde und eine Nacht in einer Arrestzelle verbringen musste.

Video: Leserreporter

Wie Joos reichte auch die Polizei nach dem Vorfall eine Strafanzeige ein – und zwar wegen Hinderung einer Amtshandlung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

Heidi Joos erstattete Anzeige. Bild: PD

Das Verfahren gegen die insgesamt sechs Polizeibeamten stellte die Staatsanwaltschaft mangels Tatverdachts im Dezember 2020 ein. Das Kantonsgericht bestätigte diesen Entscheid. Anders urteilt nun jedoch das Bundesgericht. Es heisst die Beschwerde von Joos teilweise gut. Nach Ansicht der drei Lausanner Richter ist die Einstellung des Verfahrens in zwei von drei Bereichen zu beanstanden. Dies betrifft zum einen die Leibesvisitation im Hauptgebäude der Luzerner Polizei und zum anderen die Festhaltung während einer Nacht. Hinsichtlich der Festnahme auf dem Bahnhofplatz sieht das Bundesgericht hingegen keinen Anlass, den Entscheid der Vorinstanz in Frage zu stellen. Diese sei zulässig gewesen, weil es eindeutig bewiesen sei, dass sich die Beschwerdeführerin aus der Polizeikontrolle entfernt habe, urteilt das Bundesgericht. Dies zeigten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras.

Joos spricht von «Erniedrigung»

Nach der erfolgten Festnahme wurde Joos im Hauptgebäude der Luzerner Polizei durchsucht. Die Leibesvisitation mit Entkleidung durch zwei deutlich jüngere Polizeibeamtinnen habe sie «als Demütigung, Erniedrigung oder gar Bestrafung erlebt», kritisierte die Ex-Politikerin. Sie habe den Eindruck erhalten, man habe sie wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber den Coronamassnahmen abstrafen wollen.

Dagegen brachte die Oberstaatsanwaltschaft vor, die Leibesvisitation sei notwendig gewesen, um die Fremd- und Selbstsicherheit zu gewährleisten. Die Beschwerdeführerin habe sich während des gesamten Vorfalls aggressiv verhalten.

Die beiden Polizistinnen, die die Leibesvisitation durchgeführt hatten, gingen laut Aussage davon aus, dass ihr Handeln gemäss der Dienstanweisung kein Amtsmissbrauch darstelle. Wie das Bundesgericht in seinem Urteil schreibt, hat die Vorinstanz die erwähnte Dienstanweisung jedoch ausser Acht gelassen, womit unklar bleibe, ob überhaupt eine solche bestanden habe. «Es liegt mithin keine klare Beweislage vor, die eine Einstellung des Verfahrens rechtfertigen würde», so das höchstrichterliche Fazit. Laut Strafprozessordnung darf ein Verfahren nur dann eingestellt werden, wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt.

Staatsanwaltschaft unterliess Befragung

Auch in Bezug auf die Festhaltung über Nacht liegt nach Ansicht des Bundesgerichts kein klarer Sachverhalt vor. Demnach verpasste es die Staatsanwaltschaft, die Verantwortliche der Haftleitstelle zum Geschehen zu befragen. Dies wäre deshalb relevant gewesen, weil unklar ist, wer den Fall ab der Festnahme um 16.15 Uhr bis am nächsten Morgen bearbeitet hat. Denn die Haftleitstelle hat ihn erst am Morgen um 7 Uhr übernommen. Joos vermutet, dass der Fall in dieser Zeit unbearbeitet gewesen sei. Dies sei relevant für die Frage, ob eine Freiheitsberaubung vorgelegen habe.

Der Fall geht nun zurück an das Kantonsgericht, das eine neue Entscheidung zu treffen hat.