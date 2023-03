Demo Klimastreik in Luzern: 500 Personen demonstrierten für eine rasche Energiewende Am Freitagabend fand in Luzern ein Klimastreik statt. Die Demonstrierenden forderten eine rasche Energiewende und sozialökologische Massnahmen.

Rund 500 Personen nahmen an der Demonstration teil. Bild: PD

Tausende Menschen gingen am Freitagabend in acht Schweizer Städten auf die Strassen, um für eine rasche Energiewende zu demonstrieren - auch in Luzern. Gemäss einer Mitteilung des Klimastreiks Zentralschweiz haben etwa 500 Personen am Zug durch die Stadt teilgenommen. Der Streik sei dabei im Zeichen des massiven Ausbaus der fossilen Infrastruktur in der Schweiz gestanden, heisst es weiter. Gefordert wurde, dass keine Ölkraftwerke und Flüssiggasterminals gebaut werden, dass Strom als Menschenrecht anerkannt und gerecht verteilt wird und dass eine Übergewinnsteuer einen kostengünstigen ÖV finanziert. (tos)