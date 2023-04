Mitsprache Stimmbeteiligung ist in Emmen besonders tief – nun will die Gemeinde Gegensteuer geben Eine Untersuchung mit der Hochschule Luzern soll Ursachen aufzeigen – und Massnahmen, um das politische Interesse zu wecken.

Mit über 31 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Emmen die zweitgrösste Gemeinde im Kanton Luzern. Was die Stimmbeteiligung angeht, liegt Emmen allerdings am anderen Ende der Skala. Bei den Kantonsratswahlen Anfang April zum Beispiel betrug diese nur 27 Prozent, es war nach Dierikon (24,2) und Root (25) der dritttiefste Wert. Beim zweiten Wahlgang für den vakanten Gemeinderatssitz waren es

30 Prozent. Bedenkt man zudem, dass Emmen mit rund 36 Prozent den höchsten Ausländeranteil aller Luzerner Gemeinden aufweist, ergibt dies, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung sich am demokratischen Prozess beteiligt.

Nur wenige Emmerinnen und Emmer machen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Bild: Gemeinde Emmen

Diesem Thema will die Gemeinde nun auf den Grund gehen. Gemeinsam mit Master-Studierenden der Hochschule Luzern – Design & Kunst hat sie eine Untersuchung gestartet, um Ursachen für die tiefe Stimmbeteiligung zu finden, wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt.

Gemeinde will auch ausländische Bevölkerung berücksichtigen

«Das Ziel ist, daraus konkrete Massnahmen ableiten zu können», sagt Emmens Kommunikationsleiter Philipp Bucher. «Dabei geht es nicht nur um die Erhöhung der Stimmbeteiligung, sondern auch darum, die Anliegen der nicht stimmberechtigten Bevölkerung besser aufnehmen zu können.» Denn ohne Partizipation könne eine Demokratie letztlich nicht funktionieren. «Eine Gemeindeverwaltung ist schliesslich für die gesamte Bevölkerung zuständig. Äussern sich immer nur wenige Menschen zu richtungsweisenden Entscheidungen, bleiben wichtige Anliegen und Interessen notgedrungen auf der Strecke», heisst es auf der Website.

Eine Massnahme schlägt die SP bereits in einem Postulat vor: Vorfrankierte Abstimmungs- und Wahlcouverts, wie sie kürzlich die Stadt Luzern eingeführt hat. Zum hängigen Vorstoss wie auch zu anderen möglichen Massnahmen zur Erhöhung der Partizipation kann die Gemeinde noch nicht Stellung nehmen, sagt Bucher. Die Resultate der Untersuchung dürften aber schon in den nächsten Wochen vorliegen.

Interviews in unterschiedlichen Sprachen

Für diese führen Studierende an 27 Standorten in Emmen Interviews mit Personen, die in Emmen arbeiten und/oder leben, wie Projektleiterin Sabine Junginger vom Competence Center Design & Management der Hochschule auf Anfrage ausführt. Die Gruppe ist international zusammengesetzt, entsprechend seien vielfältige Sprachkenntnisse vorhanden (neben Deutsch auch Tamilisch, Chinesisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch und Farsi).

Um ein «ganzheitliches, systemisches Verständnis» zu gewinnen, hätten die Studierenden zudem Zahlen und Fakten zu Emmen eingeholt und sich mittels unterschiedlicher Kommunikations- und Informationskanäle ein Bild über die Herausforderungen gemacht, erklärt Junginger. Bucher fügt an: «Von diesem Projekt profitieren beide Seiten: Die Studierenden können an einem konkreten Beispiel Praxiserfahrungen sammeln, und die Gemeinde erhält neue Erkenntnisse.»

Werden die Erkenntnisse der Untersuchung auch auf andere Gemeinden anwendbar sein? Gemäss Junginger ist die «Übertragbarkeit von Ergebnissen limitiert». Für wirksame Lösungen seien situative, qualitative Analysen nötig. Die Forschungsmethoden hingegen seien durchaus übertragbar.