Kriens Mit Akrobatik, Waldzauber und Cello geht der Jugendzirkus Tortellini der Natur auf der Spur Die Artistengruppe des Jugendzirkus Tortellini sucht in einer Fabrikhalle die pure Natürlichkeit. Dafür stolpert sie in einer stimmiger Waldlandschaft nicht über Baumstrünke, dafür über die eigene Menschlichkeit.

Sie hängt quasi an der Decke: Eine Artistin bei der Generalprobe. top

Da ist der Besucher im Bell-Areal in Kriens. Er betritt eine ehemalige Montagehalle und findet sich mitten in der Natur, im Halbdunkel eines tiefen Waldes wieder: Nebelschwaden steigen auf, durch die Baumwipfel fällt diffuses Licht. Vogelgezwitscher ringsum, ein Cello steht mitten im Wald, auf einem Baumstrunk wartet ein Akkordeon darauf, bespielt zu werden; Gitarre, Ukulele, Gesang werden sich bald dazugesellen. Baumträmel laden den Besucher zum Sitzen ein. Idylle, scheinbar Natur pur ringsum.

Einradfahren will geübt sein: Tortellini-Artistinnen bei der Generalprobe. Bild: Pius Amrein (Kriens, 9. 8. 2023)

Einzig die schweren Eisenträger oben an der Decke erinnern daran, dass man sich nicht in der freien Natur draussen, sondern vielmehr im Innern einer Fabrikhalle befindet. Dann treten die Protagonisten auf – es sind die jungen Artistinnen und Artisten des Jugendzirkus Tortellini. Sie nehmen die Szenerie ein: Sie turnen, zaubern und bezaubern an den Ringen, schlagen Räder, eins ums andere und noch eins, fahren Einrad, kreieren Pyramiden, zeigen gekonnt vielfältige Zirkuskunst. Dabei bleibt es aber nicht. Die Artistik ist nicht reiner Selbstzweck, sie dient vielmehr dazu, eine facettenreiche Geschichte zu untermalen und zu symbolisieren.

Auch Jonglieren ist Teil der Darbietungen. Bild: Pius Amrein (kriens, 9. August 2023) / Luzerner Zeitung

Das Publikum sitzt mittendrin

«Alles natürlich und so» heisst das neue Programm des Jugendzirkus Tortellini. Es erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Leute, die den Versuch unternimmt, ein Stück Natur herzustellen und so ihre eigene Natürlichkeit zu finden. Dabei tauchen eine Menge Fragen auf, wie etwa: Was ist das Natürliche im Menschen und was ist das Künstliche in der Natur? Gibt es diese Natürlichkeit überhaupt? Und wie soll man «natürlich», authentisch sein, wenn unzählige Stimmen auf junge Menschen einprasseln und auf sie einreden, was «man» alles sollte? Die Gruppe verhandelt diese Fragen und verwebt sie mit tänzerischen, akrobatischen und musikalischen Elementen. Das Publikum sitzt mittendrin – im Wald auf Holzträmeln.

Tortellini-Artistinnen bei der Generalprobe. Bild: Pius Amrein (kriens, 9. August 2023) / Luzerner Zeitung

Zwischen elf und zwanzig Jahre alt sind die rund zehn jungen Beteiligten, die das tolle Programm in der Jugendzirkus-Manege bestreiten. Anderthalb Jahre haben sie sich vorbereitet – Akrobatik, Theater und Musiknummern mit den beiden Theaterschaffenden Valeria Stocker und Alexander Kuen und dem Musiker Alban Müller erarbeitet. Noemi Hunkeler ist als Szenografin verantwortlich für die stimmige Szenerie in der Bell-Halle. Vom 11. August bis 9. September wird das Stück nun gespielt.

Zum dritten Mal ist die 16-jährige Marla Neidhart aus Luzern bei einer Produktion mit dabei. «Es hat mich immer wieder gepackt, mitzumachen», sagt die künftige Fachfrau Betreuung. Sie habe gelernt, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen und vor Menschen aufzutreten. «Das stärkt das Selbstwertgefühl und gibt mir so viel fürs Leben», sagt die junge Frau. «Ja, ich werde wohl weiter dabei bleiben», sagt sie. Erst aber darf sie zusammen mit der ganzen engagierten Truppe an den 15 bevorstehenden Auftritten die Früchte der langen Probearbeit ernten. Dem gelungenen, überzeugenden Projekt ist viel Publikumserfolg zu gönnen.