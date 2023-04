Detailhandel Alfred Landolt soll neuer Präsident der City Vereinigung Luzern werden Die Findungskommission schlägt Alfred Landolt aus Ebikon zur Wahl vor. Er soll Josef Williner ablösen.

Alfred Landolt. Bild: PD

Nach fünf Jahren tritt Josef Williner als Präsident der City Vereinigung Luzern zurück. Die Findungskommission schlägt als Nachfolger Alfred Landolt vor. Er soll an der Generalversammlung am 26. April gewählt werden, wie die City Vereinigung mitteilt. Die Organisation vertritt die Interessen der Geschäfte, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe in der Stadt Luzern.

Landolt ist verheiratet und wohnt in Ebikon, wo er auch Co-Präsident des Quartiervereins Höfli ist. Seit 2021 arbeitet er als selbstständiger Job Coach, weiter verfüge er über grosse Erfahrung von über 40 Jahren im Detailhandel, unter anderem als Regionaldirektor bei Manor oder CEO von Athleticum. Seine Hobbys sind Reisen, Segeln und die Fasnacht als aktives Mitglied der Rotsee-Husaren.

Ricardo Teixeira soll Vize werden

Als Vizepräsident der City Vereinigung ist Ricardo Teixeira vorgesehen. Er ist seit zwei Jahren im Vorstand der City Vereinigung aktiv und Inhaber des Salathé Jeans & Army Shops AG am Pilatusplatz in Luzern. Als selbstständiger Detailhändler kenne er «die Bedürfnisse und Sorgen des Gewerbes ausgezeichnet und ist somit eine ideale Vertretung des neuen Präsidenten», heisst es in der Mitteilung. (std)