Detailhandel Lidl hat Baubewilligung für Kriens im Sack – und in Horw geht's schon im Herbst los Der Discounter befindet sich gleich mit zwei neuen Filialen in der Agglomeration Luzern auf der Zielgeraden.

Vier Jahre ist es her, dass unsere Zeitung die Absicht von Lidl publik machte, wonach der Discounter eine Filiale in der Krienser Hofmatt plant – und zwar in den Räumen der ehemaligen Post. Nun hat die Stadt Kriens das Baugesuch für den Umbau bewilligt, wie sie kürzlich mitteilte.

Wie die Lidl-Medienstelle auf Anfrage schreibt, beginnt der Mieterausbau in Kriens Anfang nächstes Jahr und voraussichtlich im Frühjahr 2024 soll der Laden eröffnet werden.

Blick in eine Lidl-Filiale in Bern. Bild: PD

Wesentlich früher, voraussichtlich im kommenden Herbst, ist die Eröffnung der neuen Filiale in Horw angesetzt. Dort realisiert Lidl momentan ein Geschäft im Erdgeschoss der Moyo-Überbauung direkt beim Bahnhof Horw. Hierfür sucht der Discounter gemäss Inseraten nach Personal.

In beiden Filialen wird Lidl auf je rund 850 Quadratmetern sein Standardsortiment von rund 2000 Produkten des täglichen Bedarfs anbieten. Zudem werden je 20 bis 25 neue Arbeitsstellen geschaffen.

In der Stadt Luzern gibt's keinen Lidl

Jährlich kämen schweizweit 10 bis 12 zusätzliche Filialen hinzu. Gemäss Expansionsstrategie will Lidl «noch näher an unsere Kundinnen und Kunden herankommen», wie die Medienstelle schreibt.«Deshalb setzen wir immer stärker auf Standorte in hochfrequentierten City- oder Bahnhofslagen». Das trifft sich gut: Denn in der Stadt Luzern ist das Unternehmen bislang noch nicht präsent. (hor)