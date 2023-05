Detailhandel Melectronics in Rothenburg schliesst per Ende Juni Die Migros verlängert den Mietvertrag ihres Elektronik-Fachmarkts nicht mehr. Man wolle sich auf andere Standorte konzentrieren.

Die Tage des Melectronics-Fachmarktes in Rothenburg sind gezählt. Aufgrund der Marktentwicklung hat die Geschäftsleitung der Migros Luzern entschieden, den Vertrag an diesem Standort in der Nähe der Ikea nicht zu verlängern und das Geschäft per 30. Juni 2023 zu schliessen. Die zehn Mitarbeitenden werden laut einer Medienmitteilung vom Dienstag innerhalb der Migros Luzern weiterbeschäftigt.

Die Melectronics-Filiale in Rothenburg. Bild: Eveline Beerkircher (Rothenburg, 25. 10. 2018)

Für Kundinnen und Kunden stünden weiterhin Melectronics-Filialen im Surseepark, Schweizerhof Luzern, Mall of Switzerland Ebikon, Zugerland Steinhausen, Länderpark Stans und Mythen Center Schwyz zur Verfügung. «Auch mit dem starken Onlinehandel in der Elektronikbranche bleiben stationäre Ladenflächen sehr wichtig», wird Andreas Graf, Leiter Fachmärkte/Gastronomie/Outlet und Mitglied der Geschäftsleitung der Migros Luzern zitiert. «Deshalb konzentrieren wir uns zukünftig auf die bestehenden Filialen in den gut frequentierten Einkaufscentern, wo wir mit Beratung und Service überzeugen können.» (hor)