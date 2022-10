Diebstahl Teurer Ausflug nach Bern: Zwei Zugern ist Autokennzeichen im Wert von 63'000 Franken geraubt worden Über Nacht ist zwei Zugern in Bern das Nummernschild «ZG 63» ihres Sportwagens geklaut worden. Jetzt suchen sie es – und haben 5000 Franken Finderlohn versprochen.

Diesen Ausflug nach Bern werden die beiden Zuger wohl nicht mehr so schnell vergessen: Vergangene Woche parkierten ein 27-Jähriger und sein 63-jähriger Vater ihren Porsche mit dem Nummernschild «ZG 63» über Nacht in einer Strasse in Bern, wie «20 Minuten» schreibt. Am nächsten Morgen seien die beiden Nummernschilder weg gewesen.

Das Nummernschild hätte einen Wert von rund 63'000 Franken gehabt, erklärte einer der beiden gegenüber der Pendlerzeitung. Entsprechend erpicht sind sie nun, das Schild ausfindig zu machen: Sie haben einen Finderlohn von 5000 Franken aufgesetzt. Dazu kommt, erklären sie weiter: Würden sie das Schild nicht wieder finden, sei die Nummer zehn Jahre lang gesperrt. «Und das wäre nicht toll.» (tos)