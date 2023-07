Dierikon Betrunkener fährt in Strassenschild, Auto und Bienenstock Auf der Fahrt Richtung Udligenswil ist ein 34-Jähriger von der Götzentalstrasse abgekommen. Er richtete grossen Sachschaden an.

Der Audi des Unfallverursachers. Bild: Luzerner Polizei

In Dierikon ist in der Nacht auf Freitag ein betrunkener Autofahrer verunfallt. Der 34-Jährige kam auf der Fahrt Richtung Udligenswil kurz vor der Einmündung der Oberdierikonerstrasse von der Götzentalstrasse ab. Er fuhr ein Stück über die Wiese und kam zurück auf die Strasse. Danach prallte er gegen ein Verkehrsschild, ein parkiertes Auto und einen Bienenstock. Das Auto geriet erneut in die Wiese und kam schliesslich auf der Oberdierikonerstrasse zum Stillstand, schreibt die Luzerner Polizei.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 12'000 Franken. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von gut 1,6 Promille. Der 34-Jährige musste seinen Fahrausweis abgeben und wird angezeigt. (cgl)