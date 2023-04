Dierikon DSDS-Dritter Lorent Berisha ist wieder zuhause: «Ist das alles passiert oder war es nur ein Traum?» Vor kurzem war er noch in Deutschland, jetzt ist er zurück in der Schweiz: Lorent Berisha spricht im Interview über den dritten Platz bei «Deutschland such den Superstar» und seine Zukunft.

Quelle: PilatusToday / David Migliazza

Er hat geschafft, was vor ihm nur zwei Schweizerinnen und Schweizern gelungen ist: Der Dieriker Lorent Berisha hat sich bei der grössten Talentshow im deutschsprachigen Raum, Deutschland sucht den Superstar, auf den dritten Platz gesungen. Jetzt ist er zurück in der Schweiz. PilatusToday hat in seiner alten Schule in Dierikon zum Interview getroffen.