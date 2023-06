Digitale Nomadin Diese Krienserin behandelt Schocktraumata – und braucht dafür bloss einen Laptop und einen Camper Claudia Jost ist Trauma-Fachfrau. Ihre «Praxis» ist ein Camperbus, die Patienten sind per Laptop zugeschaltet.

Claudia Jost aus Kriens ist als digitale Nomadin unterwegs und arbeitet als Trauma-Therapeutin. Ihr Arbeitsort ist ihr Camper – hier in Blatten bei Malters. Bild: Dominik Wunderli (25. 5. 2023)

Eigentlich hat alles mit einem Satz begonnen. Die kleine Claudia aus Hergiswil, die mit drei Geschwistern in einem Bauernhof aufwuchs, las in einer Broschüre: «Das Innenleben des Menschen ist umfangreicher als das Universum.» Grösser als das Universum? Diese Aussage packte das rothaarige Mädchen. Das Interesse am Innenleben des Menschen führte sie zur Ausbildung als Gemeindekrankenschwester. Heute heisst das natürlich anders: Pflegefachfrau HF.

Claudia Jost hat gerade ihren Camper auf dem Parkplatz hinter der Kapelle St. Jost in Blatten parkiert. Sie ist leicht nervös. In zehn Minuten soll der Fotograf kommen, und ihr Citroën-Jumper ist noch nicht aufgeräumt. Flink räumt sie Pflanzentröge auf die Seite, die sie später auf einem Bauernhof einsetzen will. Der Computer wird hochgeklappt. Er ist das wichtigste Werkzeug für die 48-Jährige. Mit ihm kann sie von überall her Menschen begleiten, die sich ihre Begleitung wünschen.

Die Angst vor den Briefen

Die Trauma-Fachfrau, die inzwischen in Kriens wohnhaft ist, löst Schocktraumata auf. Und zwar online (www.claudiajost.ch): mit dem Computer und der Kamera. Das hört sich zuerst einmal schräg an. Wie soll das funktionieren? Sie helfe Menschen, die im Leben stabil seien, sagt Jost. Da ist zum Beispiel die gefestigte Frau, die einmal einen Brief öffnete, der von einer Anwaltskanzlei stammte. Mit Androhung und gespickt mit juristischen Fachbegriffen. Der Brief löste bei der Frau fortan eine Furcht aus, sobald sie ein Couvert in den Händen hielt.

Claudia Jost erzählt dieses Beispiel, weil es typisch ist. So viele Menschen, erzählt sie, stünden im Leben sicher auf den Beinen. Aber ein Unfall, der Tod einer nahestehenden Person oder eine Kündigung würden bei manchen zu wiederkehrenden Lähmungserscheinungen führen. Nämlich dann, wenn sie «getriggert» werden, wenn ein Erlebnis das nicht verarbeitete Trauma wieder auslöst.

Zurück zur Frau mit der Angst vor Briefen: Jost telefonierte mit ihr. Vor der Frau lag der grosse Stapel ungeöffneter Couverts. Die ersten drei öffnete man «gemeinsam». In den Briefen steckte nichts Schlimmes, das gab Mut. «So, ich glaube, ich schaffe das jetzt alleine», meinte die Traumatisierte. Nach einer halben Stunde rief sie nochmals an: «Alles abgearbeitet.» Mission accomplished.

Hinter ihren Erfolgen liegt nicht nur gutes Zureden. Wer von Jost begleitet wird, lernt zuerst einmal seine «inneren Kraftquellen» kennen, wie die Trauma-Fachfrau auf ihrer Homepage schreibt. Ein Ziel wird festgesetzt und neue Gewohnheiten entwickelt. Mit speziellen Klopftechniken werden dann Schockpunkte aufgelöst. Es versteht sich, dass sich mehrheitlich Frauen an Claudia Jost wenden. Männer seien da weniger sensibler, meint sie mit einem verschmitzten Lächeln.

Am liebsten arbeitet sie auf Bauernhöfen

Sie hievt einen klappbaren Holztisch ins Freie und zwei Stühle. Der Camper, das sei auch so eine Idee gewesen. Vor sechs Jahren las sie in der Zeitung einen Artikel über digitale Nomaden. Menschen, die keinen festen Arbeitsplatz haben und in einem Wohnwagen arbeiten. Ein Jahr später kauften ihr Partner und sie den Camper. Nun hilft sie auf Bauernhöfen im ganzen Kanton Luzern mit - und darf als Gegenleistung ihr Gefährt im Hof parkieren. «Eine Win-win-Situation», sagt Jost. Die Bauern freuen sich über die kräftigen Arme der Trauma-Fachfrau. Und Jost findet bei den Tieren und auf der Weide Balance zu den Sitzungen, die sehr aufwühlend sein können.

«Bitte noch einmal so lachen!», fordert der Fotograf. Nichts leichter als das. Jost strahlt über das ganze Gesicht. Die Bauerntochter hat ihre Bestimmung gefunden.