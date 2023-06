Digitalisierung «Luzern glänzt»: Schäden an städtischer Infrastruktur können neu online gemeldet werden Ab sofort kann die Bevölkerung Schäden an der städtischen Infrastruktur online auf der Plattform www.dialogluzern.ch melden. Die neue Onlinefunktion ist eine Massnahme aus der Digital- und Smart-City-Strategie der Stadt Luzern.

Die neue Schadensmeldefunktion sowie das neue Visual «Luzern glänzt» der Stadt Luzern. Bild: Stadt Luzern

Seit gut 25 Jahren werden unter dem Slogan «Luzern glänzt» Massnahmen für eine saubere Stadt umgesetzt. Jetzt gibt es eine neue Onlinefunktion, mittels dieser die Bevölkerung Schäden an städtischer Infrastruktur melden kann, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Luzern. Gemeldet werden können diverse Mängel im öffentlichen Raum wie etwa Schäden an der Beleuchtung, an Brücken, Brunnen, Bushaltestellen, Sitzbänken, Strassen oder WC-Anlagen. Die neue Onlinefunktion geht auf einen Vorstoss aus dem Stadtparlament zurück und ist eine Massnahme aus der Digital- und Smart-City-Strategie der Stadt Luzern.

Konkret geht das dann so: Entdeckt die Bevölkerung Infrastrukturmängel im öffentlichen Raum, können diese auf der Plattform «Dialog Luzern» gemeldet werden. Nach einmaliger Registrierung kann auf der Seite www.dialogluzern.ch/schadenmelden die entsprechende Schadenkategorie ausgewählt und der Standort sowie das Schadensausmass angegeben werden. Auch Fotos können hochgeladen werden. Die Meldungen werden dann automatisch der zuständigen Stelle zugewiesen, etwa dem Strasseninspektorat oder Stadtgrün. Diese kümmern sich anschliessend darum. Spätestens innert fünf Arbeitstagen soll die Meldung auf der Plattform beantwortet werden.

Andere Städte wie Zürich oder Bern - aber auch Kriens - kennen solche Schadenmelde-Funktionen bereits. Die Stadt Luzern rechnet vor, dass bei ähnlicher Nutzung wie in Zürich, in Luzern mit drei bis vier Meldungen pro Tag zu rechnen sei. Das wären gut 1000 Meldungen pro Jahr. Die Stadt Luzern betont, dass die neue Funktion nicht für Notfallmeldungen geeignet ist. Dafür seien die Blaulichtorganisationen zuständig. Die Projektkosten betragen gemäss Stadt rund 60’000 und die jährlichen Betriebskosten etwa 3000 Franken. (luz)

Das neue Visual «Luzern glänzt» der Stadt Luzern. Bild: Stadt Luzern