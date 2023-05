Durchgangsbahnhof Luzern Der berühmte Torbogen muss weg – Bahnhofplatz wird zur Grossbaustelle Der neue Tiefbahnhof kommt direkt unter dem heutigen Bahnhofplatz zu liegen. Für die Bauarbeiten muss der legendäre Torbogen vorübergehend weichen.

Bahnhofplatz Luzern Fotografiert am 29.07.2019 Dominik Wunderli

Er dient als Treffpunkt, als Blickfang - ja fast schon als Wahrzeichen Luzerns: Der imposante Torbogen vor dem Bahnhof. Dieser bildete einst das Hauptportal des alten Bahnhofs, das vom Brand 1971 verschont geblieben war. Zur Eröffnung des neuen Bahnhofs 1991 wurde das Portal restauriert und steht seither als Solitär auf dem Bahnhofplatz.

«Er wird fachgerecht zwischengelagert»

Doch in den nächsten Jahren stehen erneut grosse Bauarbeiten am Bahnhof Luzern an: Ein neuer Tiefbahnhof soll dereinst die Kapazitätsengpässe rund um Luzern beseitigen. Für die Baustelle des unterirdischen Bahnhofs wird ein Teil des Bahnhofplatzes gebraucht. Damit müssen nicht nur Bushaltestellen auf der KKL-Seite weichen, sondern auch der Torbogen. «Er wird während der Bauphase des Durchgangsbahnhofs fachgerecht zwischengelagert», erklärt SBB-Sprecher Jakob Bächtold auf Anfrage. Ob der Torbogen danach wieder genau an den angestammten Platz zurückkehrt, ist noch offen - das wird ein städtischer Gestaltungswettbewerb für den Bahnhofplatz klären.

Auch für den Busverkehr braucht es während der Bauarbeiten, die voraussichtlich Anfang der 30er-Jahre starten, Alternativlösungen. So sind beispielsweise Ersatzhaltestellen im Bereich Inseli/Universität im Gespräch. Auswirkungen haben die Bauarbeiten zudem für den Schiffsverkehr: Einzelne Landungsbrücken müssen vermutlich verlegt werden - und auch für das Restaurant-Schiff «Wilhelm Tell» am rechten Seeufer muss vorübergehend ein anderen Standort gefunden werden.