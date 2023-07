Ebikon Alle Mitglieder des Gemeinderates treten 2024 wieder an Sie wollen zu einer kontinuierlichen Entwicklung beitragen. Deswegen kandidieren alle derzeitigen Mitglieder des Gemeinderates erneut.

Die Mitglieder des Gemeinderats (v.l.): Andreas Michel, Gemeindepräsident Daniel Gasser, Susanne Troesch Portmann, Hans Peter Bienz und Mark Pfyffer. Bild: PD

Der Ebikoner Gemeinderat besteht derzeit aus fünf Mitgliedern. Die vier Männer und eine Frau treten im Wahljahr 2024 für eine weitere Amtsperiode an, wie die Gemeinde am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt. Der Gemeinderat wolle die bewährte Zusammenarbeit gemeinsam fortsetzen und das in den vergangenen Jahren erworbene Fachwissen in die Fortführung der laufenden Grossprojekte einbringen, heisst es weiter. Die grossen Projekte sind die Schulraumstrategie, die Erneuerung des Zentrums Höchweid und die Organisationsentwicklung eines Einwohnerrates. Im kommenden Jahr wird die Gemeinde Ebikon das Geschäftsführermodell abschaffen und einen Einwohnerrat schaffen. Dieser wird im Frühling 2024 gewählt und im September 2024 erstmals tagen. (spe)