Ebikon Bau der Asylunterkunft Risch ist gestartet – im April sollen die ersten Flüchtlinge einziehen Die Gemeinde Ebikon hat mit dem Bau der temporären Asylunterkunft auf dem Risch begonnen. Die Unterkunft, die Platz für 160 Personen bietet, soll im März an den Kanton übergeben werden.

Die ersten Wohncontainer auf dem Areal Risch werden installiert. Bild: PD

Auf dem Areal Risch in Ebikon ist eine temporäre Asylunterkunft am Entstehen. Diese wird aus 175 Wohncontainern bestehen, die als Schlaf- und Aufenthaltsräume dienen. Insgesamt können so 160 schutzsuchende Personen untergebracht werden. Die Gemeinde Ebikon will die Asylunterkunft bereits im März an den Kanton übergeben, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Im April sollen die ersten Flüchtlinge die Unterkunft beziehen.

Das Projekt sei rasch vorangekommen, so die Gemeinde. Einerseits habe eine Task-Force, bestehend aus Mitgliedern der Abteilungen Gesellschaft & Soziales sowie Planung & Bau, unter Hochdruck am Projekt gearbeitet, andererseits habe es in der Bevölkerung keine Opposition gegeben. Bei einer Einsprache konnte eine bilaterale Einigung gefunden werden.

Anlage kostet rund 5 Millionen Franken

Für den Bau ist die Gemeinde Ebikon zuständig. Die Anlage kostet rund fünf Millionen Franken und wird gemäss Baubewilligung während maximal acht Jahren betrieben. Für den Unterhalt und die späteren Betriebskosten ist der Kanton Luzern verantwortlich.

Aktuell sind 153 schutzsuchende Personen in Ebikon in Wohnungen untergebracht. Mit den 160 Plätzen in der temporären Asylunterkunft werde das kantonale Kontingent, das zurzeit bei 288 liegt, mehr als erreicht, so die Gemeinde. (tos)