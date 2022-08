Ebikon Beim Schulhaus Zentral können Kinder nun für den Strassenverkehr üben Die Gemeinde Ebikon hat einen sogenannten Verkehrsgarten realisiert. Bald wird er offiziell eröffnet.

Am 6. September zwischen 14.30 und 15.30 Uhr eröffnet die Gemeinde Ebikon den neuen Verkehrsgarten beim Schulhaus Zentral, wie sie mitteilt. Die Polizei werde die Anlage zusammen mit einer Schulklasse vorstellen. Auf dem Pausenplatz sind Strassen mit Fussgängerstreifen, Kreiseln und so weiter nachgezeichnet worden.

Der neue Verkehrsgarten beim Schulhaus Zentral. Bild: Gemeinde Ebikon

Solche Verkehrsgärten existieren bereits bei anderen Schulhäusern in der Region Luzern. Sie dienen als «Schonraum», in dem Kinder zu Fuss oder mit dem Velo die wichtigsten Verkehrsregeln und Manöver trainieren können, heisst es in der Mitteilung.

In erster Linie stehe der Verkehrsgarten den Schulen und der Polizei für den Verkehrsunterricht zur Verfügung. Der Platz dürfe aber «selbstverständlich in der Freizeit zum Spiel und Training benützt werden». Zielgruppe sind vor allem Kinder der 3. und 4. Klasse. In diesem Alter seien Kinder in der Lage, die wichtigsten Signale und Vortrittsregeln kennenzulernen und anzuwenden.

Realisiert worden sei der Verkehrsgarten bereits Mitte Juli, gekostet habe er rund 6000 Franken, so die Gemeinde Ebikon. Der Touring Club Schweiz (TCS) übernehme die Hälfte dieser Kosten. (std)