Ebikon Drei Verletzte und Stau: Vier Autos fuhren sich auf der Autobahneinfahrt gegenseitig ins Heck Am Mittwochabend kam es auf der Autobahneinfahrt in Ebikon zu einem Auffahrunfall. Wegen Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Einfahrt vorübergehend gesperrt werden.

Am Mittwochabend fuhren sich in Ebikon auf der Autobahneinfahrt A14 in Fahrtrichtung Zug vier Autos gegenseitig ins Heck. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Die Lenker hätten von der Reusseggstrasse auf die Autobahn A14 einfahren wollen, als der vorderste abbremsen musste. Die nachfolgenden Fahrer konnten nicht mehr reagieren und fuhren sich gegenseitig ins Heck.

Drei Personen wurden zur Kontrolle in das Spital gebracht, schreibt die Polizei weiter. Der Gesamtsachschaden liegt bei 28’000 Franken. Um die Fahrzeuge zu bergen, habe man die Einfahrt vorübergehend sperren müssen, was zu Verkehrsbehinderungen im Abendverkehr führte. (tos)