Ebikon Mall of Switzerland wartet mit Sommergarten auf Vor der Mall können Besucherinnen und Besucher während der heissen Sommermonate nun verweilen und eine kühle Brise geniessen. Auch für Unterhaltung ist gesorgt.

Der Ebigarden bei der Mall. Bild: pd

Vom 2. Juli bis zum 28. August bietet die Mall of Switzerland einen Sommer-Erlebnisgarten an. Dank dem Projekt namens «Ebigarden» werden zudem Workshops für Kinder und Erwachsene angeboten, wie die Mall of Switzerland in einer Medienmitteilung schreibt. Zudem können Interessierte täglich am Glücksrad Preise gewinnen.

Auch die Geschäfte der Mall sind im «Ebigarden» vertreten. So bietet Ochsner Sport beispielsweise kostenfreie Bike-Sicherheitschecks an. Derweil kann man in der Leseecke vom BuchParadies in Sommerkrimis schmökern. Details und Anmeldungen zu den Workshops gibt es auf der Website der Mall of Switzerland. (sfr)