Ebikon Mit spritzigem Musical-Theater zelebriert das «Klemi» sein Jubiläum Vor neunzig Jahren wurde das Gymnasium St. Klemens gegründet. «Pink Birds» lädt zum Feiern.

Was passt besser zu Jugendlichen als eine Geschichte über Teenager, die zu einer anderen Zeit und in einem anderen Land dieselben Interessen, Freuden und Sorgen haben: «Pink Birds» heisst die Klemi-Produktion, die stark an den beliebten Musicalklassiker «Grease» angelehnt ist. Sie spielt in den 50er-Jahren auf einer amerikanischen Highschool.

Schauplatz ist eine amerikanische High-School in den 50er-Jahren. Bild: Yvonne Imbach

Der coole Danny hat in den Sommerferien die süsse Sandy kennen gelernt und erlebt eine Überraschung: Sein Sommerflirt startet das neue Schuljahr in seiner Schule! Klar, dass der Macho erst keine Gefühle zeigen kann und es einige Turbulenzen braucht, bis die junge Liebe glücklich wachsen kann. Gepunktete Kleider, lässige Lederjacken und passende Frisuren machen aus dem Stück auch visuell ein Vergnügen. Man wird das Gefühl nicht los: Diese Jugendlichen spielen ein bisschen sich selbst, denn die Themen in diesem Alter sind auch nach siebzig Jahren aktuell.

Gegenseitiger spontaner Applaus

Die gemeinsame Produktion der Wahlfächer Band, Chor, Tanz und Theater des Gymnasiums St. Klemens überzeugt mit einer spritzigen Mischung aus Bewegung, Klang, Stimme und Ausdruck. «Jede Gruppe hat für sich gearbeitet», erzählt Regisseur Dieter Ockenfels. «Als wir das erste Mal alle zusammenspielten, war die Freude enorm. Sie haben sich gegenseitig spontan applaudiert.»

Die Darstellerinnen und Darsteller haben seit Monaten geprobt, genauso wie der Klemi-Chor und die Klemi-Band. Sechs junge Frauen bereichern das Stück mit tollen Tanz-Choreografien, die sie mit Sportlehrerin Christine Arnet einstudiert haben. «Die Mädchen kamen mit Freude und freiwillig in das Freifach Tanz, das wir extra für die Produktion angeboten haben.»