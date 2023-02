Ebikon Neue Nextbike-Velos und eine Klimaoase In Ebikon werden die Velos des Verleihs von Nextbike in den nächsten Monaten durch neue ersetzt. Zudem realisiert die Albert Koechlin Stiftung eine sogenannte «Klimaoase».

Ein Nextbike in Ebikon. Bild: PD

20 Prozent mehr Fahrten in Ebikon registrierte der Veloverleih Nextbike 2022 im Vergleich zum Vorjahr. In der Zentralschweiz stiegen die Ausleihen von 200'000 auf 300'000 Fahrten. Nun werden die Velos laufend durch neue mit elektronischen Rahmenschlössern und GPS-Sender ersetzt.

Neuerungen sind auch beim Preis vorgesehen: Für Ebikonerinnen und Ebikoner sind ab dem 4. April die ersten 30 Minuten in der ganzen Zentralschweiz gratis. Danach kostet jede weitere Viertelstunde einen Franken.

Klimaoase mit Apéro eingeweiht

Die Albert Koechlin Stiftung (AKS) und die Gemeinde Ebikon realisieren zusammen im Gebiet St. Anna eine Klimaoase. Die Eröffnung mit Apéro findet am Mittwoch, 15. März 2023, statt. Insgesamt realisiert die Stiftung 25 solcher Oasen in der Innerschweiz. «Die Klimaoase ist simpel aufgebaut», sagt Martin Buchs, Naturschutzbeauftragter der Gemeinde. «Sie besteht aus einem Tisch mit Sitzgelegenheit, die unter einem schattenspendenden Baum platziert wird. In Ebikon wählten wir eine Traubeneiche.» Er erklärt: «Daneben werden temporär Infotafeln installiert, die Auskunft zum Thema Klimawandel geben.» (zfo)