Ebikon Rotseefähre sticht ab 1. April wieder in See Die Fähre verkehrt bald wieder zwischen dem Ost- und Westufer.

Die Rotseefähre, fotografiert von der Ostseite des Sees. Bild: stg

Am 1. April startet die Rotseefähre in Ebikon in die Saison, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Fähre ist bis am 31. Oktober jeweils zwischen 9 und 11.45 sowie 13.15 bis 17 Uhr unterwegs, wobei es am Samstag, am Sonntag und an Feiertagen keine Mittagspause gebe. Vor 9 Uhr und nach 17 Uhr können Extrafahrten gebucht werden (Telefon an 041 420 12 35). Im November ist die Fähre noch am Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr unterwegs, ab Dezember geht sie wieder in die Winterpause. Bei Regenwetter und heftigem Wind bleibt der Fährbetrieb geschlossen.

Die Fahrt kostet für Erwachsene 3 Franken, für Kinder bis 16 Jahre sowie Hunde 1 Franken. Velos werden nicht transportiert. Die Passagiere können bar oder mit Twint bezahlen. (std)