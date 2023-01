Ebikon Umgekippt und auf dem Dach gelandet: Lieferwagenfahrer verursacht Selbstunfall Aus bislang ungeklärten Gründen ist auf der Verbindungsrampe zwischen der A2 und der A14 ein Lieferwagen verunfallt. Die Strasse war vorübergehend gesperrt.

Die Unfallstelle bei der Verbindungsrampe zwischen A2 und A14. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Ein Lieferwagen auf dem Dach: Das war das Resultat eines Selbstunfalles, welcher sich am Dienstagmittag kurz vor 12.30 Uhr in Ebikon ereignet hatte. Wieso das Fahrzeug auf der Verbindungsrampe zwischen der A2 und der A14 in Richtung Zug kippte, ist bisher unklar. Das schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung.

Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt. Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der Unfallort vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. (sig)