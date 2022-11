Ebikon Unfall auf der Verbindungsrampe A14: Autofahrer verletzt sich leicht Auf der Verbindungsrampe der Autobahn A14 in Ebikon verursachte ein Autofahrer einen Selbstunfall.

Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bild: PD

Ein Autofahrer geriet am vergangenen Samstagabend auf der Verbindungsrampe in Richtung Autobahn A14 in Ebikon links von der Strasse ab. Daraufhin prallte das Auto gegen den Wildschutzzaun und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand, teilt die Luzerner Polizei am Montagmittag mit. Der Autofahrer verletzte sich dabei leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 17’000 Franken. (fmü)