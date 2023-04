Eibeler Volksbühne Grosse Ehre in Inwil: Die Autorin des Theaterstücks sass im Publikum Mit ihrer neuen Produktion feiert die Eibeler Volksbühne ihren 35. Geburtstag. Die Krimikomödie begeistert alle.

Die Eibeler Volksbühne wird dieses Jahr 35 Jahre alt und es ist Tradition, dass in den Jubiläumsjahren eine Kriminalkomödie auf dem Programm steht. Dieses Mal wurde mit «Schüsse im Schloss» ein Stück gewählt, dass die Autorin Claudia Gysel während der Coronazeit geschrieben hat. Der spannende und witzige Dreiakter wird in der Zentralschweiz also erstmals gezeigt.

Impression von der Premiere: Schlossherrin (Sybille Meyerhans) und Gärtner (Thomas Theiler) spannen zusammen. Bild: Yvonne Imbach

Bei ihrer Ansprache ans Premierenpublikum letzten Samstag verriet die Präsidentin Marlen Kneubühler, dass ein ganz besonderer Gast im Saal sei: «Wir freuen uns sehr, dass die Autorin Claudia Gysel persönlich im Publikum sitzt und uns heute zuschaut.»

Rollen mit viel Leidenschaft zum Leben erweckt

Die Anwesenheit der Ideengeberin schien das Ensemble offensichtlich zu beflügeln. Ein wahres Feuerwerk an Gags, Neckereien, kleinen Boshaftigkeiten und Scharmützeln ging über den voll besetzten Saal nieder. Die grosse Erfahrung der Spielerinnen und Spieler zeigte sich darin, dass die Rollen nicht nur ideal besetzt wurden, sondern auch mit sehr viel Leidenschaft zum Leben erweckt werden. Dabei ist dies gar nicht so leicht, denn einige Figuren, die im Stück auftreten, sind nur vorgetäuscht, es kommt quasi zu Doppelrollen.

Im Zentrum steht Schlossherrin Madleine von Burg, die dank ihrem vierten Ehemann in den Besitz der edlen Gemäuer gekommen ist. Reich war sie schon vor der vierten Hochzeit, denn die ersten drei Ehemänner sind alle verstorben und haben Madleine ihr Vermögen hinterlassen. Eine Detektivin und ein Polizist sind der geheimnisvollen Schlossherrin auf der Spur. Einen vierten toten Ehemann soll es nicht geben. Aber dazu muss Madleine von Burg erst überführt werden.

Natürlich wird hier nicht mehr zum überaus turbulenten Geschehen verraten – auch nicht, ob’s der Gärtner war. Aber die «Zutaten» für eine perfekte Kriminalkomödie sind alle vorhanden: Morddrohungen, ein Toter im Brunnenschacht, Schüsse um Mitternacht, ein vermisster Schlossherr und ein kurzfristig geändertes Testament. Ausserdem ist es dem Bühnenbauteam gelungen, ein eindrucksvolles Schloss-Foyer mit riesigem Cheminée, alten Gemälden, Möbeln und Sicht in den lauschigen Garten zu

erschaffen.

«Ich habe mich sehr gut unterhalten»

Die Premiere letzten Samstagabend war Theaterspass pur, das Publikum verdankte zu recht das herrliche Vergnügen mit minutenlangem Schlussapplaus. Und auch die Autorin klatschte begeistert. Die Schaffhauserin ist für die Premiere extra mit ihrem Ehemann angereist und übernachtete in der Region. Sie habe in den letzten 25 Jahren rund sechzig Theaterstücke geschrieben.

«Ich sah dieses Stück heute das erste Mal überhaupt und war sehr neugierig, wie es wirkt. Sie spielen sensationell, die Figuren wurden absolut super ausgesucht. Ich habe mich sehr gut unterhalten», lobte Claudia Gysel. Ihr Mann fügte hinzu: «Diese Aufführung war eine der besten, die ich je gesehen habe.»