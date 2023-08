«Ein Migros-Plakat!» Leser staunen über Migros-Werbung in Spanien Die Migros macht Werbung fern der Heimat – in Spanien. Schweizer Feriengäste rätseln, warum. Auch bei der «Luzerner Zeitung» klopft die Leserschaft deswegen an.

«Sali LZ-Redaktion. Das habe ich soeben während einem Spaziergang in Valencia erspäht: ein Migros-Plakat! Hat bei mir und meiner Frau gleich ein bisschen Heimweh ausgelöst. Wisst ihr mehr darüber? Lieben Gruss, Harry.»

Diese Zuschrift erreichte unsere Redaktion auf deren Mailadresse redaktion-luzernerzeitung@chmedia.ch am Freitag. Im Anhang sendete der LZ-Leser dieses Bild eines grossformatigen Werbe-Bildschirms just neben der bekannten Stierkampfarena:

Diese Werbesäule entdeckte ein LZ-Leser mitten in Valencia. Leserreporter

«Schön hier, aber irgendwas fehlt. Migros.» Weisse Schrift auf einem stilisierten, grossen orangen M. Mehr nicht. Auch in Málaga erstaunten solche Plakate Schweizer Passantinnen und Passanten, wie «Watson» berichtete.

Warum aber Migros-Plakate im fernen Spanien? Expansionspläne? Ein epischer Fehler in der Plakatauslieferung? Oder sollen Spanier zum Einkaufen in die Schweiz gelockt werden? Natürlich alles Humbug. Auf Anfrage von «Watson» erklärte die Migros, was es mit dieser Plakat-Kampagne in Spanien auf sich hat.

Laut Sprecher Pablo Esquinca sind die Werbeplakate Teil einer kleinen und kurzen Kampagne, die nur in bestimmten Ferienorten im Ausland veröffentlicht wird. «Diese Werbung ist einfach eine sommerlich-leichte Aktion. Wir hatten die spontane Idee, mit dem typischen Migros-Humor unsere Kundinnen und Kunden in ihren Ferien zum Schmunzeln zu bringen.»

342 Plakate in Spanien und in Italien platziert

Insgesamt sind 342 dieser Plakate an beliebten Ferienorten in Spanien und auch in Italien platziert worden, so Esquinca, neben Valencia etwa auch in Venedig, Verona, Gran Canaria oder Mallorca. «Wir hoffen natürlich, dass die Plakate erspäht werden und für ein Schmunzeln sorgen», schreibt der Migros-Sprecher.

Und die Migros würde sich auch freuen, wenn Schweizer Feriengäste die erspähten Migros-Plakate auf den sozialen Medien teilen, so der Sprecher weiter – und natürlich auch, wenn Schweizer Medien darüber berichten. Auf Anfrage verneinte die Migros übrigens, etwaige Mitarbeitende in spanische Städte geschickt zu haben – verbunden mit dem Auftrag, dort Migros-Werbungen zu fotografieren und die Bilder als vermeintliche Leserreporter an Schweizer Medien zu senden. Nun, die Botschaft der Migros unter der Sonne des Südens kommt im Norden auf jeden Fall an. Fehlt nur noch dies:

«Sali Harry. Hoffentlich hast du es gut in Spanien, bei uns regnet es. Wir hoffen auch, deine Frage mit diesem Artikel beantwortet zu haben, und würden uns auf weitere Zuschriften von dir freuen.»