Einrichtungshaus Depot kehrt in Luzerner Altstadt zurück – dafür müssen zwei andere Geschäfte weichen Das Einrichtungsgeschäft Depot wird wenige Monate nach dem Wegzug aus der Altstadt ab September eine neue Filiale in Luzern eröffnen.

Im Dezember 2022 befand sich die Depot-Filiale noch am alten Standort. Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. 12. 2022)

Das Einrichtungs- und Deko-Geschäft Depot kehrt in die Stadt Luzern zurück. Im September, wenige Monate nach dem Wegzug aus der Kapellgasse, öffnet das Unternehmen an die Hertensteinstrasse eine neue Filiale. Dazu werden die Ladenflächen des Modegeschäftes Street One sowie der Weltbild-Filiale übernommen. Depot gibt gegenüber Zentralplus an, der Umzug sei erfolgt, weil die Ladenfläche an der Kapellgasse zu gross gewesen sei für das Kernsortiment von Depot.

Gemäss Zentralplus werden weder Weltbild noch Street One Luzern verlassen: Der Laden Weltbild hat bereits eine Filiale im Schönbühlcenter eröffnet und das Bekleidungsgeschäft öffnet die Türen demnächst in der Kramgasse. (mha)