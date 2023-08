Einwohnerrat Emmen Energiestrategie-Vorstoss: Bürgerliche verhindern vollständige Überweisung Der Emmer Gemeinderat solle eine Klima- und Energiestrategie ausarbeiten: Die SP forderte ambitionierte Ziele. Der Einwohnerrat überwies das Postulat teilweise.

Der Ausstoss von energiebedingten Treibhausgasen soll auf 0 Tonnen reduziert, der Energieverbrauch pro Person auf 2000 Watt gesenkt und alle auf dem Gemeindegebiet immatrikulierten Fahrzeuge sollen durch erneuerbare Energie angetrieben werden. Der Emmer Gemeinderat soll in einem Planungsbericht aufzeigen, wie diese Ziele bis 2040 erreicht werden können. Dies forderte die SP per Postulat.

In der Gemeinde Emmen sollen in den nächsten Jahren zahlreiche Photovoltaikanlagen installiert werden – so auch auf dem Schulareal Gersag. Bild: Pius Amrein (Emmen, 30. 6. 2020)

In ihrem Vorstoss forderte die SP-Fraktion auch, dass der Gemeinderat «konkrete Massnahmen in Bezug auf Beratung, Fördermittel, Vorschriften, technische Innovationen und Investitionen» aufzeigt. Vorstellbar gemäss SP: Ein Verbot von Öl- und Gasheizungen in jenen Gebieten, in denen Alternativen zu fossilen Gebäudeheizungen bestehen.

Weiter soll die Planung von Wärmenetzen forciert werden und Dächer künftig mit Solaranlagen ausgerüstet werden. Auch eine Reduktion des Verkehrs sei nötig.

SVP stellte sich gegen das Postulat

Mit ihrer Forderung rannte die SP beim Gemeinderat offene Türen ein: Bereits im letzten Sommer hatte dieser im Rahmen seiner Antwort zu einer Interpellation festgehalten, dass eine Klima- und Energiestrategie erstellt werde. «Der Gemeinderat anerkennt, dass im Bereich des Ersatzes von fossilen Energieträgern, der Stromproduktion aus erneuerbarer Energie, der Energieeffizienz sowie der Mobilität grosses Handlungspotenzial besteht», schrieb dieser in der Antwort auf den SP-Vorstoss. Der Gemeinderat wollte das Postulat denn auch entgegennehmen.

In der Einwohnerratssitzung vom Dienstag war die SVP gegen eine Überweisung. Mit den ambitionierten Zielen zur Umsetzung bis 2040 fordere die SP mehr Tempo als der Bund, der solche Ziele bis 2050 umsetzen will. «Wir sind auch dafür, dass etwas für den Klimaschutz gemacht werden muss, übertreiben soll man aber nicht», so Markus Greter. Die Schweiz sei nicht China, Russland oder die USA. «Dort sollte man mal endlich starten mit dem Klimaschutz.»

Jonas Ineichen (SP) sagte derweil: «Es ist mir völlig unverständlich, wie man im Jahr 2023 noch immer nicht verstanden haben kann, was da auf uns zukommt.» Er verwies auf die spanische Landwirtschaft, die unter der Trockenheit leide, oder auch den tauenden Permafrost. Emmen werde ebenfalls davon betroffen sein. Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) setzte sich für eine vollständige Überweisung ein: «Der Einwohnerrat hat immer noch die Möglichkeit zur Einflussnahme, wenn die Strategie vorliegt.»

Mitte war mit teilweiser Überweisung erfolgreich

Die Mitte wünschte sich eine teilweise Überweisung. Die Partei wolle eine «ambitionierte, wirksame und zielführende Strategie», aber: «Gewisse Forderungen im Postulat sind für uns der falsche Ansatz», sagte Christian Meister. So entscheide nicht die Gemeinde über die Zulassung von Fahrzeugen mit Alternativantrieb. Fördergelder würden zudem von Bund und Kantonen gesprochen. Da müsse die Gemeinde nicht mitziehen. Das wäre «doppelt gemoppelt», so Meister.

Der Rat lehnte den Antrag der SVP auf eine Rückweisung schliesslich zurück. 27 Ratsmitglieder sprachen sich jedoch für eine teilweise Überweisung des Postulats aus.