Emmen Schweizer Armee investiert 75 Millionen Franken in Emmen Mehrere neue Gebäude werden bei der Aussenstelle der Armee in Emmen gebaut.

Die Schweizer Armee baut ihre Aussenstelle in Emmen aus. Insgesamt investiert das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 75 Millionen Franken in Emmen. Den Investitionskredit für das Projekt hatte das Parlament bereits 2019 gutgeheissen.

Der Spatenstich zum Projekt erfolgte Anfang Juni. VBS

Der Spatenstich zum Projekt erfolgte Anfang Juni, teilte das VBS mit. In der ersten Hälfte 2025 soll ein neuer Container-Stützpunkt in Betrieb gehen. Später sollen eine Fahrzeugwerkstatt und ein Neubau für Büros folgen. Weiter gibt es auch Anpassungen beim Zugang zum Areal und in der Gestaltung der Umgebung. Die Bauarbeiten auf dem Areal finden unter laufendem Betrieb statt.

Auf dem Dach des neuen Stützpunktes werden 1260 Solarpanels auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern installiert und Ölheizungen werden durch Pelletheizungen ersetzt. Gebaut wird nach Minergie-Standards. Bereits seit 2022 werden zudem an bestehenden Gebäuden Sanierungsarbeiten durchgeführt.

In den vergangenen Jahren hat die Armee in Emmen verschiedene Logistikaufgaben diverser Standorte zusammengeführt. Unter anderem werden in der Prüfstelle in Emmen sämtliche Armeefahrzeuge im Raum Innerschweiz geprüft. (gwa)