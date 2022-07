Emmen Auch die Grünen interessieren sich für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Neben der Mitte und der SVP hegen auch die Grünen Ambitionen, bei der Ersatzwahl für den zurücktretenden Josef Schmidli (Mitte) anzutreten.

Das Emmer Gemeindeverwaltungsgebäude im Gersag. Bild: Pius Amrein (13. September 2021)

Mit Baudirektor Josef Schmidli (Mitte) tritt der amtsälteste Emmer Gemeinderat Ende Januar 2023 zurück. Bereits Ende November findet die Ersatzwahl statt. Neben Schmidlis Partei, der Mitte, erhebt auch die SVP Anspruch auf den Sitz. Letztere ist seit 2018 nicht mehr in der Exekutive vertreten.

Dort ebenfalls keinen Sitz haben die Grünen. «Wir sind interessiert an einer Kandidatur und hätten auch Leute, die fähig wären, sagt Parteipräsidentin Monique Frey. «Der Rücktritt kam aber sehr kurzfristig, wir müssen nun über die Sommerferien die Gespräche führen.» Das Gemeinderatsamt sei besonders in Emmen mit den knappen Finanzen und der dynamischen baulichen Entwicklung herausfordernd. «Es muss jemand Feuer für die Gemeinde haben, um diese in eine ökologisch nachhaltige und sozial verlässliche Zukunft zu führen.»

Die SP hat noch nicht entschieden, ob sie einen zweiten Sitz anstreben soll, wie es auf Anfrage heisst. Sie ist mit Brahim Aakti bereits im Gemeinderat vertreten. Nicht antreten wird die FDP, die mit Ramona Gut-Rogger und Thomas Lehmann zwei Sitze besetzt. «Es wäre vermessen, einen dritten Sitz anzustreben», sagt Parteipräsident Martin Birrer. «Wir konzentrieren uns auf die Gesamterneuerungswahlen 2024.» Für die GLP ist eine Gemeinderatskandidatur noch kein Thema, sagt Marco Buholzer, Präsident der Sektion Emmen-Hochdorf. «Priorität hat zuerst die Gründung einer eigenen Emmer Ortspartei.»