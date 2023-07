Emmen Planetenweg wird wegen Biberschäden verlegt Ein Teil des Planeten-Wanderwegs in Emmen ist einsturzgefährdet, weil ein Biber eine Höhle unter dem Weg gegraben hat. Nun wird ein Teilstück kurzerhand verlegt.

Ein Teilstück des Planetenwegs in Emmen wird wegen Biberschäden verlegt. Bild: Gemeinde Emmen

Beim Planetenweg am Reussufer in Emmen gibt es momentan auf einem Abschnitt kein Durchkommen mehr: Der beliebte Spazierweg musste kurzfristig abgesperrt werden. «Grund dafür sind Biberschäden und die damit verbundene Einsturzgefahr der Strasse», wie die Gemeinde Emmen auf ihrer Website schreibt. Für Passantinnen und Passanten ist aktuell eine Umleitung signalisiert.

«Ein Biber hat eine Höhle unter dem Uferweg gegraben», sagt Viktor Schmidiger, Leiter der Abteilung Naturgefahren beim Kanton Luzern. Dadurch sei der Weg nun teilweise einsturzgefährdet. Aktuell laufen die Arbeiten, damit wieder ein Durchkommen ohne Umleitung möglich ist. «Der Weg wird auf einer Strecke von rund hundert Metern verlegt», sagt der Abteilungsleiter. So werde das Teilstück rund zehn bis 15 Meter vom Ufer weg versetzt.

Verlegung des Wegs ist günstiger als Stabilisierung des Ufers

Der markierte Abschnitt des Planetenwegs ist gesperrt. Gemeinde Emmen

Mit dem grösseren Abstand sei der Wanderweg vor dem Einfluss des Nagetiers geschützt. «In dieser Entfernung zum Flussufer gräbt der Biber in der Regel keinen Bau mehr», sagt Schmidiger. Unter den Beteiligten – dem Kanton, der Gemeinde und der Korporation Emmen – habe man sich bewusst für diesen Weg entschieden. Wie hoch die Kosten für die Verlegung des Wegs sind, kann Schmidiger noch nicht sagen. Aber: «Es ist eine sehr gute Lösungsvariante. Sie ist einfach, pragmatisch und kostengünstig. Hätten wir uns dafür entschieden, den Weg an Ort und Stelle zu behalten und dafür das Ufer zu stabilisieren, dann wär dies massiv teurer geworden», so der Abteilungsleiter.

Sowieso sei eine Verlegung des Wegs die sinnvollere Variante, denn: Der Biber sei nun mal da und aktiv. «Verlegen wir den Weg, dann haben Mensch und Biber Ruhe voreinander». Wie Schmidiger sagt, sind die Behörden froh, wenn sie von der Bevölkerung Hinweise erhalten, wenn irgendwo Biber verstärkt aktiv sind. So könne man rasch auf mögliche Begebenheiten reagieren. Spätestens bis Ende der kommenden Woche soll die Verlegung des Teilstücks abgeschlossen und der Weg für die Bevölkerung wieder passierbar sein.

Nicht immer konnte man in der Vergangenheit derart Rücksicht auf den Biber nehmen: So musste 2019 während Bauarbeiten ein Biberdamm bei der Autobahnausfahrt Gisikon-Root weichen. Dort hatten Biber mit dem Damm für einen erhöhten Wasserpegel gesorgt. Dies sorgte für Schwierigkeiten bei der Sanierung des Autobahnanschlusses. Zudem wurden durch das Wasser Kleintierdruchlässe blockiert. Bereits einige Jahre zuvor hatte man den Biberdamm absenken müssen, damit der Unterbau der Strasse an dieser Stelle nicht aufweicht.

Der Planetenweg in Emmen wurde 1981 realisiert. Dabei handelt es sich um einen Spazierweg, bei dem die Distanzen zwischen den Himmelskörpern in unserem Sonnensystem erlebbar gemacht werden sollen. Beim Modell in einem Massstab von 1:1 Milliarde werden die Grössenverhältnisse des Sonnensystems gezeigt.