Emmen Einwohnerräte verwundert über künftige Rolle der Stadtbildkommission Bei wichtigen Baufragen kommt in Emmen immer wieder die Stadtbildkommission zum Einsatz. Die Rolle des Gremiums warf bei Emmer Einwohnerräten Fragen auf.

Die Stadtbildkommission berät den Gemeinderat in wichtigen Baufragen – wie beispielsweise bei der geplanten Überbauung Sonne. Bild: zvg

Trifft der Emmer Gemeinderat Entscheide, wird er immer wieder von beratenden Gremien unterstützt. Eines dieser Gremien ist die Fachgruppe Stadtbild, auch Stadtbildkommission genannt. Das Gremium, bestehend aus vier Architektinnen und Architekten sowie einer Landschaftsarchitektin beziehungsweise einem -architekten, beurteilt etwa private und öffentliche Bauvorhaben, die städtebaulich wichtig sind, auf deren architektonische Qualität hin.

Erst kürzlich hatte der Einwohnerrat in seiner Sitzung über die Fachgruppe diskutiert. Dies, weil die Funktion der Kommission durch das neue Bau- und Zonenreglement künftig eine etwas andere sein wird. Denn: Das Gremium soll in Zukunft dem Gemeinderat vermehrt beratend zur Seite stehen.

Keine «überhöhte Stellung» für Kommission

Dies nahmen die Einwohnerräte Christian Blunschi, Michael Bühler und Manuel Schulz von der Mitte zum Anlass, um in einer Interpellation Fragen rund um das Gremium zu stellen. Zwar sei es richtig, dass bei Bauten mehr Gewicht auf die Qualität gelegt werde, um wüste Bausünden zu verhindern, die das Ortsbild jahrelang prägen. Aber: Die Fachkommission dürfe «nicht eine überhöhte Stellung erhalten», so die Interpellanten.

Mit einer Reihe von Fragen – etwa zur Auswahl der Kommissionsmitglieder sowie der Stellung des Gremiums und dessen geplanter erweiterter Beratungstätigkeit – gelangten die Einwohnerräte deshalb an den Gemeinderat.

Gemeinderat: Qualität wird «immer wichtiger»

Die Kommission solle dem Gemeinderat auch künftig «rein beratend zur Verfügung» stehen, sagte Christian Blunschi in der Ratsdebatte. Die Mitte stehe den geplanten erweiterten Aufgaben der Kommission kritisch gegenüber. Man werde deshalb die Ortsplanungsrevision weiter verfolgen und gegebenenfalls bei der ersten Lesung im Einwohnerrat Anträge stellen. Der Gemeinderat müsse die Entscheidungen fällen, er dürfe im Baubewilligungsverfahren «seine Entscheide nicht an externe Gremien delegieren».

Die Exekutive argumentierte in ihrer Antwort, dass durch die neue Ortsplanung ein «völlig neues System von Baumassen» etabliert werde. Die Folgen könne man noch nicht abschätzen. Bei verdichteter Bauweise werden «die qualitativen Fragen immer wichtiger», so der Gemeinderat. Der Qualitätssicherung im baulichen Bereich müsse auch in Zukunft Rechnung getragen werden. Die Stadtbildkommission könne mit ihren Beurteilungen eine hohe Qualität gewährleisten.

Es sei jedoch nicht Ziel, dass die Fachgruppe möglichst viele Baugesuche beurteilt. Die meisten Gesuche würden ohnehin nur durch Gemeinde und Kanton beurteilt.