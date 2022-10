Emmen Emmen erwartet für 2023 einen positiven Abschluss – bald könnte es aber eine Steuererhöhung geben Mit einem Ertragsüberschuss von 400'000 Franken rechnet die Gemeinde nächstes Jahr. Der Druck auf die Finanzen steigt jedoch.

«Grundsätzlich bin ich zufrieden, dass wir ein positives Budget präsentieren können», sagt Emmens Finanzdirektor Patrick Schnellmann (Mitte). Dies auch im Hinblick auf die vergangenen Jahre, als die Gemeinde jeweils negativ budgetiert hatte, dann aber trotzdem positive Abschlüsse vorlegen konnte.

Die Sonne scheint derzeit auch für die Emmer Finanzen. Bild: Pius Amrein

(13. September 2021)

Für 2023 erwartet Emmen einen Ertragsüberschuss von 400'000 Franken bei einem Aufwand von 233,9 Millionen Franken, wie die Gemeinde mitteilt. Die Aufwände steigen um rund zwei Millionen Franken, die Erträge nehmen um rund sechs Millionen Franken zu. Letzteres sei hauptsächlich auf höhere Steuereinnahmen und auf einen höheren Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich zurückzuführen.

Das positive Budget wie auch die positiven Abschlüsse der vergangenen zwei Jahre (2021: +4,4 Millionen Franken; 2020: +7,4 Millionen) dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Situation der Gemeinde schwierig sei: «Die Herausforderungen sind nicht zu knapp und die möglichen Folgen für den Finanzhaushalt schwierig abzuschätzen», sagt Schnellmann. Er nennt Probleme wie Coronanachwehen, Inflation, unterbrochene Lieferketten, Kriegsflüchtlinge und eine drohende Energiemangellage.

Lohnerhöhung von zwei Prozent geplant

Der Emmer Finanzdirektor Patrick Schnellmann. Bild: Eveline Beerkircher

Das grösste Kostenwachstum für das Budget 2023 ist laut der Gemeinde im Personalbereich zu verzeichnen (+3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Grund dafür seien zusätzliche Stellen und Pensenerhöhungen. Ausserdem plant Emmen eine generelle Lohnerhöhung von 2 Prozent. Der Finanzvorsteher sagt:

«Wir haben einen Fachkräftemangel, weswegen wir beim Lohn etwas machen müssen. Zudem wollen wir die Inflation damit etwas abfedern.»

Wahrscheinlich werde es bei diesem Punkt Opposition von Teilen des Einwohnerrats geben – am 15. November wird das Emmer Parlament über das Budget befinden. «Aber das ist immer so: Der einen Seite erhöhen wir die Löhne zu sehr, der anderen zu wenig.»

Steuererhöhung ab 2026 – oder früher

2023 ist, anders als früher geplant, keine Anpassung des Steuerfusses vorgesehen, er bleibt bei 2,15 Einheiten. Nun heisst es, der Steuerfuss soll 2026 um 0,1 Einheiten erhöht werden. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen «nochmals deutlich verschärfen oder wenn die Steuererträge aufgrund einer allfälligen Rezession zurückgehen», könnte eine Erhöhung jedoch bereits früher notwendig werden, erklärt Patrick Schnellmann.

Für die Planperiode 2023 bis 2026 sind Nettoinvestitionen von 128 Millionen Franken vorgesehen. Ein grosser Treiber ist die Schulinfrastruktur, aber auch die Verkehrs- und Sportinfrastruktur. Schnellmann:

«Wir investieren viel in den kommenden Jahren. Deshalb ist eine Erhöhung des Steuerfusses mittelfristig wahrscheinlich nötig.»

Ein Konsolidierungsprogramm soll die Finanzen genauer durchleuchten. «Wir wollen analysieren, welche Leistungen wir erbringen, die wir auch tatsächlich erbringen müssen.» Schnellmann nennt Beispiele: So soll etwa geprüft werden, ob man gemeindeeigene Räume an Vereine vermieten könne, welche Prozesse optimiert werden könnten oder wo die Digitalisierung helfen könne, um Arbeiten zu vereinfachen. Als Basis für das Konsolidierungsprogramm würden die Sparprogramme dienen, die es in den vergangenen Jahren gab, sowie neue Ansätze und Überlegungen, welche langfristig die Finanzen stabilisieren sollen.