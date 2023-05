Emmen Kinofilm zwingt Le Théâtre zu Änderung des Musicaltitels Beim Musical rund um die Ohrwürmer der Kult-Boyband «Take That» gibt es eine Namensänderung: Schuld daran ist unter anderem ein Kinofilm.

Neuer Titel fürs «Take That»-Musical. Bild: PD

Diese Post aus England hatte es in sich: Das Le Théâtre Emmen muss bei seinem Musical rund um die Ohrwürmer der ehemaligen Boygroup «Take That» den Namen anpassen. So wird aus «The Band» nun «Greatest Days».

Grund dafür ist ein Kinofilm mit dem Stoff, der im Juni 2023 erscheinen wird. Gleichzeitig ist eine England-Produktion der Show unter diesem Label auf der Insel auf Tour.

Aktuell arbeiten die Beteiligten im Emmer Kulturhaus an der Übersetzung des vielgelobten Musicalbuches in Mundart. Die Handlung der Show wird dabei in die Schweiz geholt, der deftige englische Humor mit Schweizer Lokalwitz ergänzt. Die Songs von «Take That» wie etwa «Back for Good», «Relight My Fire» oder «Shine»werden aber in der Originalsprache interpretiert.

Stattfinden soll die Premiere der Winterproduktion 2023/24 am 14. Dezember 2023, der Vorverkauf ist bereits gestartet. Post vom «Take That»-Management bekam dabei nicht nur das Le Théâtre als Musicalhaus der Zentralschweiz: Die Show wird weltweit gemäss dem Welthit der Band neu unter dem Titel «Greatest Days» produziert. (lga)