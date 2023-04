Emmen Markt auf dem Sonnenplatz findet nun regelmässig statt Der letztes Jahr erstmals durchgeführte «Emmenmarkt» kehrt zurück. 21 Markttage sind dieses Jahr geplant.

Nach einem Test im Herbst letzten Jahres hat das Organisationskomitee entschieden, den Emmer Wochenmarkt in ein «fixes und regelmässiges Angebot zu überführen», wie die Gemeinde mitteilt. Der «Emmenmarkt» soll den Sonnenplatz als Begegnungsort aufwerten und direkte Kontakte zu Produzentinnen und Produzenten ermöglichen.

Die nächste Durchführung ist am Samstag, 29. April geplant. Vorgesehen sind dieses Jahr insgesamt 21 Markttage, die Daten sind auf emmenmarkt.ch ersichtlich. Verkauft werde am Sonnenplatz jeweils regional produziertes Obst und Gemüse, Käse, Süssgebäck, Brotwaren, Kaffee und mehr. Das OK des Emmenmarkts besteht aus Claudia Bachmann, Sandro Bieri, Martin Birrer und Melanie Setz. (std)