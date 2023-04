Kriens Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer fest – 27-Jähriger muss die Schweiz verlassen Die Luzerner Polizei hat am Dienstagnachmittag in Kriens einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Der in Italien wohnhafte Mann erhielt eine befristete Einreisesperre in die Schweiz.

Der Luzerner Polizei ist ein mutmasslicher Drogendealer in die Maschen geraten. Die Einsatzkräfte nahmen demnach am Dienstagnachmittag an der Amlehnstrasse in Kriens einen mutmasslichen Drogendealer fest. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, werde ihm vorgeworfen, vorgängig zwei Gramm Kokain verkauft zu haben.

Der in Italien wohnhafte, 27-jährige Nigerianer, wurde zwischenzeitlich wieder entlassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Er musste die Schweiz jedoch verlassen und erhielt zusätzlich eine befristete Einreisesperre. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (pl)