Emmen Polizei sucht Zeugen nach Kollision zwischen Velofahrer und 8-jährigem Mädchen Nachdem der Mann das Mädchen touchierte, fuhr er weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen.

Am Freitag kurz vor 18:30 Uhr ist es zwischen einem Velofahrer und einem 8-jährigen Mädchen zu einer Kollision gekommen, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Das Mädchen habe in Emmen die Quartierstrasse Reussmatt überquert, als ein unbekannter Velofahrer sie touchierte. Infolgedessen fiel sie um, wobei sie sich leichte Verletzungen zugezogen habe. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann weiter, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen.

Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Radfahrer oder Personen, welche Angaben zur gesuchten Person oder zum Unfallhergang machen können. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (zgc)