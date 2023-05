Emmen Rouven Gallati vertritt neu die FDP im Einwohnerrat Die FDP-Fraktion im Emmer Einwohnerrat ist wieder komplett. Rouven Gallati tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Alexander Widmer an.

Rouven Gallati. Bild: PD

Rouven Gallati (FDP) folgt im Emmer Einwohnerrat auf Alexander Widmer, der Ende letzten Jahres seinen Rücktritt aus dem Parlament bekannt gegeben hatte. Wie bereits zuvor bei Martin Zumbühl, der für Fellanza Avdijaj nachrückte, musste eine Nachnomination erfolgen, wie die FDP Emmen mitteilt. Mit dieser zweiten Nachnomination ist die Einwohnerratsfraktion wieder vollzählig.

Rouven Gallati ist in Emmen aufgewachsen, wohnt mit seiner Familie im Quartier Erlen-Neuhof. Er ist Inhaber einer Beratungsfirma für energetisches und nachhaltiges Bauen mit Sitz in der Viscosistadt in Emmen. (zim)