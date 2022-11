Emmen Stellvertretungen im Parlamentsbetrieb sollen erlaubt werden Die Emmer Mitte will Stellvertretungen im Einwohnerrat zulassen. Ähnliche Anliegen scheiterten schon früher.

Sitzen bald schon Stellvertreter an der Emmer Einwohnerratssitzung? Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2020)

Die Emmer Mitte setzt sich in einem Postulat für die Einführung von Stellvertretungen im Parlamentsbetrieb ein. Konkret fordert sie vom Emmer Gemeinderat, sich beim Kanton dafür stark zu machen, dass die kantonalen Rechtsgrundlagen geändert und Stellvertretungen in kommunalen Parlamenten ermöglicht werden. Denn ein solches System sei derzeit mit dem kantonalen Recht unvereinbar.

Seit Beginn der Legislatur 2020-2024 seien an 13 Sitzungen des Emmer Einwohnerrats 38 Absenzen eingegangen. «Die Abstimmungsergebnisse und die demokratische Legitimation der Entscheide des Einwohnerrates werden beeinflusst», schreiben die Postulanten. Das Milizsystem komme an seine Grenzen. Es brauche neue, innovative Ansätze, damit der Einwohnerrat glaubwürdig auftreten kann. Die Mitte schlägt vor, dass sich die gewählten Mitglieder an Sitzungen durch Ersatzmitglieder vertreten lassen können.

Kathrin Graber, Leiterin der Abteilung Gemeinden des Kantons Luzern, teilt auf Anfrage mit, der Kanton Luzern kenne für die Legislative keine Stellvertretung. Eine Stellvertretungsregelung bedürfe nicht nur einer verfassungs- und gesetzmässigen Grundlage, sondern hätte auch sonst weitreichende Folgen für die Organisation des Ratsbetriebs.

Es ist nicht der erste Versuch im Kanton Luzern, Stellvertretungen im Parlamentsbetrieb einzuführen. So behandelte der Kantonsrat 2019 ein ähnliches Anliegen, 2017 diskutierte die Stadt Luzern darüber. Beide Male wurde die Idee verworfen.