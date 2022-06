Emmen Unbekannter überfällt Tankstellenshop – Mitarbeiter mit Messer bedroht Im Kanton Luzern ist erneut ein Tankstellenshop überfallen worden. Betroffen war diesmal die Eni-Tankstelle in Emmen, wie «PilatusToday» vermeldet. Es ist bereits der zweite Überfall innert Wochenfrist.

Der Überfall hat sich beim Tankstellenshop an der Seetalstrasse 139 in Emmen ereignet. Bild: Google Maps

Der Überfall ereignete sich am Donnerstag um 21.30 Uhr an der Seetalstrasse 139 in Emmen, wie es bei der Polizei auf Anfrage von «PilatusToday» heisst. Weitere Informationen wolle sie erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Gemäss Informationen, welche «PilatusToday» 1 vorlägen, sei der Mitarbeiter des Tankstellenshops vom unbekannten Täter mit einem Messer bedroht worden, zudem habe dieser Bargeld verlangt. Nachdem der Mitarbeiter das Geld ausgehändigt hatte, ist der Täter geflüchtet.

Bereits am Dienstag vor einer Woche ist es in der Region zu einem Überfall gekommen. Damals hatte es der Täter auf die Tankstelle der Macro Swiss Energy AG abgesehen. Die Muster ähneln sich: Auch bei diesem Überfall war ein Messer im Spiel. Zudem konnte der Täter mit einer unbekannten Summe Bargeld flüchten. (red./zim)